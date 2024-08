Gerard Encuentra: 'Tenemos mucho trabajo'

“Tenemos mucho trabajo” fue la frase que más repitió ayer el entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra. El equipo afronta hoy su segundo amistoso de pretemporada. Será en la localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén ante el Gran Canaria (20.00), un test al que el técnico da importancia para ir ajustando las piezas.

“La actitud en el día a día es muy buena. Cada día vemos mejoras, pero falta mucho trabajo de construcción, de conocernos, también de conocimientos tácticos.. todos vienen de diferentes estilos de baloncesto y llevamos poco tiempo trabajando lo que queremos que sea nuestra seña de identidad”, explicó, añadiendo que “veo que tenemos mucho margen de mejora y que tenemos mucho trabajo por hacer. Pido mucha paciencia”, afirmó.Gerard Encuentra admite que “estamos lejos de donde queremos estar, pero estoy seguro de que lo iremos cogiendo todo”. Sobre los roles que cada jugador debe asumir dijo que “cada temporada lo hemos gestionado bien, se forman roles, les vas diciendo lo que quieres, pero eso va cambiando durante la temporada... hay lesiones y pasan muchas cosas. Lo que queremos es ganar y jugará el que esté mejor, el que se adapte más rápido”.En cuanto al partido de hoy comentó que “estos partidos son como entrenamiento, pero ante un rival que no conoce nuestros sistema y que nos exigirá mucho. Me gusta ver como nos adaptamos a esto”. Reconoció también que está sometiendo a la plantilla a entrenamientos duros. “Les apreto para que sepan que la temporada será así. Alguno comenta que hacía años que no corría así”, concluyó.

Paulí: “Quiero volver a disfrutar en la pista”

Oriol Paulí aseguró durante su presentación que “este es un destino en el que no he tenido que pensar mucho para venir”. El exazulgrana explicó que “vengo de un par de temporadas en las que no he tenido mucha regularidad. Al salir del Barça Lleida fueron los primeros en estar allí, insistiendo que viniera y no hizo falta convencerme mucho. Quiero volver a disfrutar en la pista”, añadió.