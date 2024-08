Alcaraz cae en segunda ronda y Paula Badosa accede a los octavos de final

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz cayó eliminado en la madrugada de ayer en la segunda ronda del US Open, cuarto ‘Grand Slam’ de la temporada, que se disputa sobre superficie dura, tras perder ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, número 74 del ranking, de manera contundente en tres sets (6-1, 7-5, 6-4) en dos horas y 21 minutos de encuentro. Alcaraz vivió su eliminación más prematura en un ‘grande’ desde Wimbledon 2021, tras verse superado durante todo momento por Van de Zandschulp. “La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué”, dijo Alcaraz.

La noticia positiva la dio Paula Badosa, que venció en tres sets a la rumana Elena-Gabriela Ruse (4-6, 6-1 y 7-6) y accedió a los octavos de final del torneo femenino. La de Begur se llevó el triunfo después de dos horas y 32 minutos de disputadísimo encuentro, que se decidió en el tie break del tercer set. Así, alcanza por primera vez los octavos en el Grand Slam estadounidense, donde se medirá a la china Yafan Wang. Tras el partido salió en defensa de Alcaraz pese a su eliminación: “Viene de ganar dos Grand Slam y una plata olímpica. Deberíamos hacerle la ola cada día”, sentenció.