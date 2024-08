El Barça defiende hoy el liderato ante el Valladolid

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona intentará afianzarse hoy ante el Real Valladolid en el Estadi Olímpic Lluís Companys (17.00) en el liderato de la Liga, tras otro empate del Real Madrid el jueves que deja a los blancos cuatro puntos por detrás, en una cuarta jornada de competición en la que los de Hansi Flick deberán reponerse de nuevo a las numerosas bajas para conseguir su cuarta victoria consecutiva, ya con la plantilla cerrada después de que ayer terminara el mercado fichajes sin más novedades.

Después de los ajustados triunfos en Mestalla (1-2) y en casa ante el Athletic Club (2-1), los azulgranas volvieron a imponerse el pasado martes en Vallecas (1-2) con goles de Pedri y de Dani Olmo, un partido que, sin embargo, supuso también un nuevo contratiempo: la lesión de Marc Bernal.“Veo que tenemos una atmósfera especial en este equipo. La mentalidad es muy buena y me gustan mucho estos jugadores, son muy profesionales y tienen una buena actitud. Después de la victoria ante el Rayo Vallecano y la lesión de Bernal, estoy muy orgulloso de su reacción y cómo han estado con él”, declaró el técnico azulgrana, Hansi Flick, que se dijo que “fue increíble ver cómo ha jugado Marc Bernal con 17 años, lo vamos a echar de menos” y señaló a Marc Casadó y Eric Garcia como posibles sustitutos en el puesto de pivote.Sobre la plantilla, Flick se limitó a decir que tienen “jugadores suficientes” para el encuentro, y que prefiere centrarse en los futbolistas que tiene a su disposición. “Somos 18 futbolistas de campo y tres porteros. Sé que no es lo ideal pero acepto la situación y ya es suficiente”, apuntó el técnico alemán.Además, también habló sobre la situación de Frenkie de Jong, del que dijo que no cree que “necesite operación” y que espera que pueda entrenar con el grupo después del parón de selecciones.El técnico también le restó importancia al hecho de ser líderes de la Liga y consideró que “tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo hicimos bien los tres últimos partidos y espero que lo hagamos mañana”.

Cuatro azulgranas, en la lista de la absoluta y dos más en la Sub-21

Los azulgranas Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres y Lamine Yamal entraron en la convocatoria de la selección española que anunció Luis de la Fuente, en la que las principales novedades fueron las apariciones del exblaugrana Óscar Mingueza y de Pepelu, convocados por primera vez con la selección absoluta, que se medirá a Serbia y Suiza en la Nations League. Además, también regresan a la selección Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Yeremy Pino, en una lista con hasta seis novedades y la bajas destacadas por lesión de Unai Simón y Álvaro Morata. Además de los cuatro azulgranas con la absoluta, Pau Cubarsí y Fermín López –este último pese a haber disputado tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos– entraron en la convocatoria de la selección Sub-21.

El Girona ficha al neerlandés Danjuma

El Girona FC llegó ayer a un acuerdo con el Villarreal CF para incorporar como cedido para esta temporada al futbolista neerlandés Arnaut Danjuma, un jugador que puede jugar como punta y también de extremo y que ha marcado dos goles en los tres primeros partidos de Liga con el Villarreal. Además, el Girona vendió al canterano Iker Almena al Al Qadisiyah saudí y cedió a Valery al Mallorca.

Fekir deja el Betis para irse al Al-Jazira emiratí

El Betis anunció ayer el traspaso de Nabil Fekir, uno de sus capitanes, al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Así, el francés deja el club verdiblanco tras cinco años. Además, el Betis conoció ayer que se enfrentará a Copenhague, Legia Varsovia, Helsinki, Mlada Boleslav, Petrocub y Celje en la primera fase de la Conference League.

La Real y el Athletic conocen sus rivales

La Real Sociedad se medirá con el Ajax de Ámsterdam y con la Lazio, entre otros, en la fase de liga de la Europa League, mientras que el Athletic Club se enfrentará al Slavia de Praga, a la Roma y al Fenerbahçe de José Mourinho, según deparó ayer el sorteo de la competición.

El Huesca gana y es el líder provisional

El Huesca se impuso ayer por 1-3 en Granada y es líder provisional, con 9 puntos, tras firmar un pleno de victorias. En otro partido jugado ayer, el Racing ganó en Oviedo también 1-3.