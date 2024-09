El Atlètic Lleida cae a domicilio ante el Fraga

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cerró ayer su pretemporada con una derrota por 1-0 ante el Fraga, equipo del grupo 17 de Tercera RFEF. Pese a la derrota, el equipo leridano acabó el encuentro con buenas sensaciones y con la mirada puesta en el debut en Tercera RFEF, que tendrá lugar el próximo domingo frente a la Fundació Esportiva Grama.

En el primer tiempo, los de Cappont comenzaron dominando la posesión, mientras que su rival se mantenía encerrado atrás con una defensa compacta. No obstante, un error defensivo de Marc Vales en el minuto 14 permitió que César adelantara al Fraga (1-0).Tras el tanto, los de Gabri mantuvieron la presión y generaron buenas ocasiones, pero no estuvieron acertados de cara a puerta. En los minutos finales del primer tiempo, Boris remató un balón suelto dentro del área y lo envió al fondo de la red, pero fue anulado por fuera de juego. Posteriormente, Wilber volvería a marcar, pero, de nuevo, el asistente invalidaria la jugada y el Atlètic Lleida llegaría al descanso por debajo en el marcador. En el segundo tiempo, el partido siguió el mismo guion, con un Atlètic Lleida decidido a darle la vuelta al marcador y un Fraga que seguía encerrado en su propio campo. Con el discurrir de los minutos, el técnico de los leridanos, Gabri García, dio entrada a algunos cambios para darle un empujón a su equipo y buscar el empate, pero no fueron capaces de generar grandes ocasiones de peligro. En el ecuador de la segunda mitad, los de la capital del Segrià seguían dominando con solvencia el juego y la posesión, pero no pudieron encontrar la fórmula para doblegar al conjunto aragonés. Hacia el final del partido, el conjunto azul vio como, poco a poco, se le escapaba el encuentro y volvió a subir la intensidad. El Atlètic Lleida lo intentó hasta el último segundo, pero no fue capaz de superar a la defensa del Fraga, que terminó siendo clave para darle la victoria a los suyos.