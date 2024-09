«Estamos aquí para llenar el Camp d'Esports»

¿Como están siendo sus inicios en el Lleida?

Ahora mismo está siendo todo maravilloso, pero el contexto lo facilita mucho, porque aún no estamos compitiendo y no da lugar a decisiones muy polémicas. La vida aquí es maravillosa y el club te da todas las herramientas necesarias.

¿Se nota el peso de un club como el Lleida a la hora ser su técnico?

Seguro que se notará, pero aún no lo hemos podido vivir. En la pretemporada se ha demostrado que hay mucha masa social y para mí esto da una motivación que hay que aprovechar.

¿Cómo han preparado la campaña, jugando fuera y sabiendo que empezarán sin publico en casa?

Hemos asimilado que nuestro contexto actual será competir así, casi sin afición. Lo hemos llevado bien y con buenos resultados, pero está claro que deseamos que acabe esta travesía y poder jugar con la afición.

El club asume el reto de mejorar la temporada anterior. ¿En el vestuario también se ha marcado esta meta del ascenso?

Te diría que en el vestuario hay palabras que son casi tabú, porque no nos harán ningún bien. Marcarnos un objetivo que no sea ganarle al Ibiza sería estúpido, porque no nos ayudará en nada. Pero no es porque tengamos miedo a ello ni nada de eso. Todos sabemos, desde que firmamos el contrato, a qué hemos venido al Lleida. No hace falta que lo digamos todas las semanas porque no nos ayudará en nada y lo único que puede generar son frustraciones.

¿A nivel general, cómo ve el nivel del grupo 3?

Desde que estoy en él, creo que es el año con mayor nivel. No solo porque la zona alta tenga equipos potentísimos, sino que después la zona media es eterna, con equipos con plantillas muy compensadas. Eso hace que nunca tengas un partido fácil.

¿En relación a eso, es importante tener un equipo adaptable a muchos contextos?

La plantilla tiene que estar hecha para jugar más en el Camp d’Esports, pero hay que tener esa adaptabilidad. Y debo reconocer que disfruto mucho cuando veo a un equipo con aspiraciones bajar al barro y competir en contextos difíciles. Es algo tremendo, porque marca el nivel de un equipo que no necesita el comfort de jugar en casa, sino que siempre da la talla.

¿Habla del equipo, pero cómo es el Marc Garcia entrenador?

En el día a día soy muy pesado, insoportable y muy exigente, sobre todo para el staff, con los jugadores intento frenar un poco. Soy muy trabajador, pero soy pasional e intenso y me gusta que mi plantilla transmita eso y tenga identidad para que la gente de Lleida sepa qué queremos y que venimos aquí con un objetivo que hay que cumplir.

Dijo ante la prensa, que es la mejor plantilla que ha tenido. Esto supone un reto para usted..

Sé que el discurso habitual es el contrario, porque sé la presión que me estoy poniendo. Es un reto pero también es una gozada, porque todos los entrenadores queremos tener tanta gente con este talento.

¿Otra de las motivaciones también debe ser que la afición vuelva a disfrutar con el equipo?

Es la principal razón por la que estamos aquí, para llenar el Camp d’Esports. Lo que está claro es que no podemos pedir al público que venga si no le damos algo que valga la pena. Lo tenemos que asumir y si la gente no viene seguramente los responsables seremos nosotros.