A la Liga con confianza

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

lleida

El AEM cerró ayer la pretemporada con otra cómoda victoria (3-0) en su duelo ante el Igualada, de Tercera RFEF, que se mostró peleón pero no encontró la manera de inquietar al equipo leridano, que resolvió su ensayo general de cara al arranque liguero del domingo ante el Alhama en el primer tiempo con un tanto de Abril y un doblete de Evelyn. Así, el conjunto leridano llega al inicio de la competición tras siete amistosos, en los que ha sumado cinco victorias, todas con la portería a cero y las cuatro últimas consecutivas, y dos derrotas, ante el Espanyol y el Levante Badalona, ambos de Liga F.

Rubén López, que ayer no contaba ni con Loba ni con Mery Martí, dispuso un once que podría ser titular en la primera jornada. Pese a ello, el conjunto leridano salió con un punto de imprecisión, pero se adelantó en su primera ocasión. Fue un pase filtrado de Evelyn que Abril Rodrigo definió llegando desde atrás por encima de la portera para anotar el 1-0 en el minuto 6. El tanto de la canterana dio paso a un aluvión de ocasiones locales. La primera fue para Evelyn, que definió al cuerpo de la portera un pase atrás de Abril, antes de que Palacios mandara fuera el rechace con la portería vacía. Solo dos minutos después, Vero Herrera estuvo cerca del 2-0 a la salida de un córner y María Lara también falló su oportunidad.Después de un primer cuarto de hora de dominio del AEM, el partido entró en un tramo largo sin ocasiones y con un equipo leridano que no sufría atrás pero que tampoco generaba peligro.Sin embargo, esto cambió en los diez minutos finales del primer periodo, después de un tiro desviado de Evelyn en el 35, que precedió a su rápido doblete. La canaria anotó el segundo con una gran volea (2-0) y antes del descanso, las artífices del primer tanto se intercambiaron los papeles: Abril filtró un gran pase para una Evelyn que, en carrera, superó a la portera con el control y convirtió el 3-0.En la segunda mitad, el conjunto leridano manejó los ‘tempos’ e introdujo cambios para paliar el cansacio. Una de las caras nuevas, Noe Fernández se topó con el palo en un tiro perfilado desde el sector derecho y un minuto después, en el 59, Gestera estrelló un remate a bocajarro al cuerpo de la portera.Tras un centro envenenado de Meri Martorell en el 70, Evelyn estuvo a punto de anotar su ‘hat trick’, pero estrelló un tiro raso al poste, antes de que Ainara, una de las dos jóvenes del filial que tuvo minutos (la otra fue Laia Ojeda) se encontrara con una defensa bajo palos que le negó el gol en la misma acción.

Rubén López: “A nivel grupal, llegamos bien preparadas”

El técnico de las leridanas, Rubén López, reconoció que “hoy no me ha gustado el equipo porque creo que estábamos poco activas, llegábamos tarde a las presiones y no nos desplegamos bien con el balón. Creo que a nivel grupal tenemos clara la idea y llegamos bien preparadas a la Liga, pero a nivel individual algunas jugadoras no están aún a su mejor nivel, aunque es algo normal”. Sin embargo, el entrenador apuntó que “puede ser que nos haya costado porque es el primer partido que jugamos en este horario, pero era una prueba para competir en las mismas circunstancias de lo que nos encontraremos el próximo domingo”, donde ya avisó que “no saldrá el mismo once que hoy”. Pese a ser crítico con el partido, dejó claro que “el equipo llega muy bien a la temporada, porque los conceptos están muy claros, el equipo trabaja mucho, es muy sólido a nivel defensivo y hemos mejorado en ataque porque estamos creando más ocasiones”.