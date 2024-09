Jornet conquista los Alpes

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Kilian Jornet sigue superando los retos que se pone por delante y ayer completó uno de los que lo ha llevado más al límite, ascender los 82 picos de más de 4.00 metros de los Alpes en solo 19 días. El atleta de la Cerdanya partió el pasado día 13 de agosto de Saint Moritz (Suiza) y ayer culminó su objetivo en los Écrins (Francia), con el balance de más de 1.200 kilómetros, casi 268 horas de actividad, 75.344 metros de desnivel positivo y una media de 5 horas y 17 minutos de descanso tras cada etapa. De esta forma, Jornet rebajó de largo el récord de los italianos Diego Giovannini y Franco Nicolini que, en 2008, coronaron todos los cuatromiles en 60 días.

El proyecto ‘Alpine Connections’ daba continuidad al que Jornet completó el año pasado en los Pirineos, donde unió 177 cimas de 3.000 metros en 8 días. “Este es uno de los proyectos más brutales que he hecho nunca, tanto a nivel físico como técnico y mental. He tenido que estar concentrado totalmente durante casi 20 días, pero ha sido increíble y lo que recuerdo son los amaneceres, las puestas de sol y todos los amigos que me han acompañado en las montañas”, señaló ayer Jornet. Durante estos días ha compartido jornadas de escalada y esquí con compañeros como Alain Tissier, Jordi Tosas, Jules Henri, Philipp Brugger, Mathéo Jacquemoud y Vivien Bruchez, entre otros.Ha coronado cimas con las que mantiene una especial relación como el Cervino (4.478 metros), también conocido como Matterhorn, donde en 2013 logró el récord de la ascensión más rápida, por la vertiente italiana, con un tiempo de 2:52:02. En la etapa del pasado jueves, que le deparó 30 horas de actividad, alcanzó 16 cumbres, entre ellas el Mont Blanc, el techo de los Alpes, de 4.808 metros; el Mont Maudit y la Aiguille de Bionnassay. En la penúltima etapa, el viernes, le esperaban 92 kilómetros en bicicleta y 17 de escalada para subir en 4 horas la cima del Grand Paradiso, en Italia. Después corrió 20,5 kilómetros para regresar a Francia, a Val d’Isere, donde descansó 7 horas a la espera de culminar entre el sábado y ayer su reto con las dos últimas cumbres que le quedaban, Barre des Écrins y Dôme des Écrins. El siguiente paso será procesar los datos y las muestras que ha recogido un equipo científico para establecer cómo han evolucionado diferentes parámetros fisiológicos de Kilian Jornet durante estos 19 días de actividad.