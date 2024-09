Victoria después de 1.043 días

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) ha vuelto. 1.043 días después de su última victoria, en octubre de 2021, consiguió ayer un nuevo triunfo, el 60 en la categoría de MotoGP y el 84 en su carrera deportiva, durante el Gran Premio de Aragón en MotorLand. Después de casi 3 años de sufrimiento, 4 operaciones, meses y más meses de recuperación, el de Cervera volvió a subirse ayer a lo más alto del podio y lo hizo de la forma que solía cuando era piloto de Honda, dominado desde la primera hasta la última vuelta, tanto en el Gran Premio como en el eprint del sábado, firmando su primer doblete. Junto a él, en un momento tan memorable como el que vivió ayer en Alcañiz el ocho veces campeón del mundo, estuvieron Jorge Martín (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), en el que fue el vigésimo sexto podio estatal de la historia en la categoría reina del Mundial de motociclismo.

Antes de la carrera llegó la decisión del suministrador único de neumáticos, Michelin, de prohibir el uso del compuesto más blando, por no considerarlo seguro, así que todos los pilotos de la formación de salida optaron por los neumáticos de compuesto intermedio tanto delante como detrás. Ya en la salida, una vez más, Marc Márquez salió como una exhalación mientras que ‘Pecco’ Bagnaia volvía a sufrir una derrapada de la rueda trasera de y perdía cuatro posiciones, de la tercera a la séptima, aunque peor fue para Maverick Viñales (Aprilia), que se vio relegado a la última posición en el primer parcial. Antes de cumplirse el primer giro de carrera, la misma perdía un participante, Miguel Oliveira (Aprilia), mientras que Marc Márquez completaba la vuelta con 315 milésimas de ventaja sobre Acosta, con Jorge Martín por delante de Àlex Márquez (Ducati). Martín intentó superar a Acosta en la bajada hacia el sacacorchos de MotorLand, pero resultó una acción demasiado ajustada y tuvo que salirse de la pista, aunque regresó en la segunda posición el piloto de KTM antes de concluir la vuelta, en un incidente que fue investigado por dirección de carrera. Esto benefició a Marc Márquez, quien se encontró con una ventaja de más de dos segundos en apenas dos vueltas y un nuevo récord de vuelta rápida.Apenas una vuelta más tarde, en la tercera, el liderato de Marc Márquez era claro, Jorge Martín había dejado atrás a Acosta, a quien también había superado Àlex Márquez. Ya en el cuarto giro de los 23 que debían completar todos los pilotos, las posiciones estaban más que definidas, con Marc Márquez líder en solitario, Jorge Martín cómodo en la segunda posición, y Àlex Márquez encabezando con cierta soltura un grupo de 5 pilotos en el que también estaban Acosta, Franco Morbidelli, ‘Pecco’ Bagnaia y Brad Binder.Poco a poco las posiciones se fueron consolidando, con Marc Márquez líder, seguido a más de dos segundos y medio por Jorge Martín, y con Àlex Márquez tercero a otros tantos dos segundos y medio del representante del Pramac Racing. Bagnaia se fue recuperando poco a poco de la mala suerte que tuvo en la salida y en el trío que formó con Acosta y Binder acabó liderando el mismo para ocupar la cuarta posición, pero ya a más de 10 segundos de la cabeza de carrera, donde Marc Márquez continuaba como sólido líder. Pero el vigente campeón del mundo comenzó a recortar distancias con el tercer clasificado, Àlex Márquez, vuelta tras vuelta y décima a décima, para colocarse a su rebufo a 7 vueltas del final. En el decimoctavo giro, Bagnaia intentó superar a Àlex, en la curva 12, y ambos se tocaron en una situación un tanto conflictiva que les hizo rodar por los suelos y en la que la moto del leridano se quedó encima del italiano, arrastrándolo por el suelo. Una acción que de inmediato anunció el panel de comisarios de dirección de carrera que investigaría al terminar la carrera. Así, fuera de carrera Bagnaia y Àlex Márquez, la tercera plaza la heredó Pedro Acosta. La caída también benefició a Jorge Martín, que aumentó su liderato en el Mundial, ahora con 23 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Por su parte, Marc Márquez recuperó la tercera posición en la general, a 70 puntos de Martín, después de que Enea Bastianini (Ducati) no pasara de la quinta posición. Mientras, Àlex Márquez perdió posiciones en la general del Mundial y ahora en undécimo, después de ser superado por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), que ayer en MotorLand firmó la séptima posición.

“He tenido que renunciar a mucho por este triunfo”

“El valor de esta victoria es diferente y pesa, porque he renunciado a mucho. He renunciado a mi equipo, al equipo de mi vida y a mis amigos aquí dentro. Sé que estarán felices. He luchado al máximo y seguiré haciéndolo”, manifestó un Marc Márquez emocionado tras el triunfo en el Gran Premio de Aragón. “Hay muchas donde escoger, pero la de Austin 2013, Alemania 2021 y esta de 2024 están arriba del todo, por importancia, valor y sobre todo por la sensación que te deja el cuerpo. Peso dos kilos menos ahora mismo. Eso también ayuda”, añadió sobre si es la victoria más importante de su carrera deportiva. “El año pasado o hace año y pico me decía a ver si se me había pasado el arroz o había bajado el suflé. Cuando probé la moto en la pretemporada y vi que poco a poco iba cogiendo confianza, estaba tranquilo. No tenía prisa y estaba tranquilo, sabiendo que tendríamos nuestras oportunidades. Las ha habido, pero no las supimos aprovechar de la mejor manera. Esta ha tocado y hay que trabajar en la constancia que te hace luchar por títulos”, añadió el leridano.Mientras, Àlex Márquez dijo sobre su incidente con Bagnaia que “sabe que estoy ahí. Yo no sabía que él estaba por fuera. Si tanto ritmo tenía y tan rápido venía, podría haberme pasado en otro momento sin precipitarse. El resultado no va a cambiar. Nos vamos a casa con cero puntos los dos”, añadió el leridano.

Dixon gana en Moto2 y Ogura recorta 8 puntos a Sergio García

Jake Dixon (Kalex) sumó su segunda victoria de la temporada en la categoría de Moto2, por delante de Tony Arbolino (Kalex) y Deniz Öncü (Kalex). El líder del mundial, Sergio García (Boscoscuro) se retiró de la carrera al arrastrar tanto problemas físicos como mecánicos, e incluso una sanción de vuelta larga por exceder los límites del trazado, y a pesar de que el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) fue octavo, mantiene el liderato del campeonato con 12 puntos de ventaja. Por su parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, fue el 17. Mientras, José Antonio Rueda (KTM) logró ayer su primera victoria en el Mundial de Moto3, liderando un podio en el que le acompañaron el neerlandés Colin Veijer (Husqvarna) y el italiano Luca Lunetta (Honda).