Atacan a Àlex Márquez

Publicado por REDACCION Verificado por Creado: Actualizado:

El cerverino Àlex Márquez emitió ayer un comunicado en sus redes sociales defendiéndose de las críticas que le acusaron de tirar a propósito al italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia durante el GP de Aragón.“Después de ver algunas declaraciones, me gustaría explicar lo siguiente: Jamás provocaría un choque con otro piloto de forma deliberada, ni aceptaré que se me acuse de ello, no va con mi ADN ni con el de este deporte”, sentenció el leridano en su escrito, después de que incluso el propio Bagnaia insinuara que no intentó evitar el conctacto.

“Es preocupante que haya pilotos que hagan según qué cosas. Cuando estaba dentro he notado un golpe de gas, y no paró de acelerar hasta que me tiró”, declaró tras la carrera el vigente campeón de MotoGP, que por su caída queda ahora a 23 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín. “Lo peor de todo, aquello que me hace cabrear más, son los datos. Revelan que, después del contacto, pasó de acelerar del 40% al 60%. Es peligroso correr con alguien que hace estas cosas”, añadió de forma muy dura Bagnaia, que la próxima temporada será el compañero de su hermano Marc –ganador en Aragón– en el equipo oficial de Ducati.En la acción, Márquez entró pasado en la curva 12 y Bagnaia aprovechó para intentar adelantarlo por fuera en la 13. Sin embargo, ambos chocaron y protagonizaron una aparatosa caída, que no dejó consecuencias físicas a ninguno de los dos. Además, los comisarios catalogaron la caída como un “incidente de carrera” y no sancionaron a ninguno de los dos.