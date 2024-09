'Estamos mejor que antes'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró ayer que la entidad está “más fuerte que nunca” y advirtió que “mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de afuera para hacer tambalear una institución que pronto cumplirá 125 años de vida”.

“Los ataques continuarán. Cuando volvemos a ir bien, casualmente vuelve a aparecer el caso Negreira. Un caso que no se aguanta por ningún lado”, afirmó Laporta, que compareció en rueda de prensa, tras el cierre del mercado estival, en el Auditorio 1899. El máximo dirigente azulgrana reivindicó el trabajo que está haciendo la directiva para revertir la delicada situación económica del Barça y el de su director deportivo, el portugués Deco, para mejorar la plantilla. “Estamos muy satisfechos con su trabajo. Gracias a él tenemos a Flick. Ha hecho un gran trabajo para renovar a los jóvenes y es el artífice de los fichajes de Dani Olmo y Pau Víctor y también de la contratación de los preparadores físicos, una de las claves de este inicio de Liga tan positivo”, añadió.En este sentido, Laporta no quiso confirmar si había habido acuerdo para incorporar al delantero del Athletic Nico Williams, pero negó que el fichaje se hubiera frustrado por las reglas del control financiero de LaLiga. “A la regla del 1:1 no hemos llegado porque no hemos querido, de lo contrario, habríamos firmado un contrato de equipamiento deportivo que creo que es mejorable. La firma del acuerdo de patrocinio de la camiseta (con Nike) nos permitía inscribir sin tantas dificultades, pero el tempo deportivo no siempre coincide con el tempo económico. Será el mejor contrato del mundo del fútbol”, explicó.Laporta anunció que, “en breve”, presentarán las cuentas del club, que el curso pasado arrojaron “resultados ordinarios positivos”, algo que “hacía siete años que no pasaba”. Y que se ha alcanzado “un récord histórico en patrocinios y en merchandising”. Sin embargo, admitió que al Barça aún le faltan “60 millones” para llegar a la regla 1:1 que le permitiría inscribir jugadores con normalidad, algo que espera “conseguir en octubre”. Pero los problemas de ‘fair play’ persiguen cada verano al Barcelona desde que Laporta inició su segundo mandato. Incluso con grandes salidas, como la de Ilkay Gündogan, uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, pero que regresó al Manchester City tras solo un curso como azulgrana. En su despedida en redes sociales, aseguró que era para ayudar al club económicamente. Pero Laporta ofreció otra versión: “Después de una reunión con Flick y una valoración de la situación de la plantilla, él ha decidido que quería irse. Ha sido una decisión única y exclusivamente deportiva. ¿Qué ha tenido un impacto económico en nuestro verano? Sí, pero ha sido deportiva”, concluyó.

Acto en Lleida de ‘Som un Clam’, grupo opositor a Laporta

La plataforma ‘Som un Clam’, liderada por Joan Camprubí Montal, nieto y bisnieto de expresidentes del FC Barcelona, reunió ayer en Lleida a unos 200 socios y peñistas, movilizados por la situación económica e institucional que vive el club y por el riesgo de extinción de su modelo social.Entre las conclusiones de la jornada, se comentó que hay una realidad paralela y ficticia que proyecta el club hacia los socios, en lugar de la grave situación de emergencia que sufre. Se insistió en la necesidad de los socios de poder hacer valer su condición de propietarios para pedir transparencia y responsabilidades en la próxima Asamblea, que debe ser presencial y no telemática, sin excusas. Este grupo opositor a Laporta celebró el buen arranque del equipo a las órdenes de Flick. Destacaron que su posicionamiento siempre será apoyar al equipo, pero que no puede esconder una situación crítica, un mal estructural, que la actual junta no ha sido capaz de enderezar en más de 3 años de mandato. La presentación pública de la plataforma tendrá lugar en octubre.

Fermín se lesiona con la Sub-21 y podría estar un mes de baja

El azulgrana Fermín López se lesionó ayer con la selección española sub-21 durante un entrenamiento. A falta de hacerle una resonancia, todo apunta a que se trataría de una rotura de fibras en el cuádriceps izquierdo que le mantendría entre tres y cuatro semanas de baja. El centrocampista, tras ser convocado con la selección española absoluta y la olímpica durante este verano, fue llamado por Santi Denia para formar parte de la convocatoria de la Sub-21.Aunque llevaba una gran carga de partidos, el centrocampista azulgrana quiso entrar en el grupo de Santi Denia para los duelos frente a Escocia y Hungría.