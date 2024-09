El Alpicat planta cara al Calafell en La Seu d'Urgell

Un momento del encuentro entre el Alpicat y el Calafell. - C. SANS

El Alpicat, que esta temporada se estrenará en la OK Liga masculina, plantó cara ayer en el Torneig Clyton-Cadí de La Seu d’Urgell a uno de los rivales con los que se enfrentará, el Calafell. El equipo al que entrena Jordi “Sito” Expósito perdió 2-4, pero estuvo dentro del partido hasta el último segundo. Dentro de este mismo torneo el Vila-sana perdió ayer ante la selección de Chile que competirá en el Mundial por 3-0. Hoy será el Alpicat femenino el que se enfrentará con la selección chilena, mientras que el masculino jugará contra el Maçanet.

El Alpicat jugó de inicio con Xavi Bosch, Mats Zilken, David Ballestero, Marc Vázquez y Uri Llenas, jugando también Ricard Casal, Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí y Jan Munné. Tuvo una muy buena puesta en escena y se adelantó en el marcador. Pero sufrió en las contras y en una de ellas el Calafell logró el empate, y los del Segrià llegaron al descanso perdiendo 1-3 por dos errores consecutivos en los últimos compases de la primera parte. En la segunda se acercó 2-3, y cuando buscaba el empate, a falta de pocos segundos encajó el 2-4.El técnico dijo tras el partido que “hemos tenido nuestras ocasiones y dominado algunas fases, pero no puedes regalar minutos y en OK Liga es muy difícil remontar un 1-3.El Vila-sana, por su parte, sin siete de sus jugadoras, perdió 3-0 ante Chile. Jugaron Sandra Coelho y Marta Cerrada en la portería; además de Maria Porta, Ana Horche, Sara Planella, Laura Pastor, Hanae Herrault, Judith Ortega y Maria Parrot. Tras el partido Lluís Rodero valoró que “hemos competido bien ante un rival que está preparando el Mundial. Me voy satisfecho del trabajo del equipo y pido a la afición que el domingo nos apoye en la Lliga Catalana”.