El Cadí La Seu se estrena con victoria

El Cadí La Seu, de la mano de su nuevo entrenador, Isaac Fernández, se impuso ayer en su primer amistoso de la pretemporada al Toulouse Metropole francés por 80-58, lo que le permitió adjudicarse el VI Trofeu Encamp. El partido se jugó en Pas de la Casa y los beneficios de la taquilla se entregaron a Càritas Encamp.

El equipo urgelense fue de menos a más, y aunque llegó al descanso con una victoria muy ajustada (36-35) en la segunda parte estuvo firme en defensa y muy acertado en ataque para acabar ganando claramente por 80-58.Tras el partido, Isaac Fernández dijo que “en líneas generales hemos estado suficientemente bien para ser el primer partido y por la carga de esfuerzo que llevamos. El otro equipo nos ha puesto en problemas. A nivel defensivo han estado duras, muy intensas y eso nos ha venido muy bien”. Añadió que “estoy contento porque parece que tenemos capacidad para generar puntos, hemos metido 80, lo que para ser el primer partido está bien. Hemos tenido acierto desde la línea de tres. Defensivamente, en momentos puntuales también me ha gustado el equipo”.Por su parte, el Robles Lleida, de LF2, se impuso en otro amistoso al Tarragona por 60-68. El técnico, Rubén Petrus, explicaba que “ha sido un partido del que no estamos contentos. No hemos sido capaces de mostrar lo que queremos ser, pero nos tiene que servir mucho para saber lo que tenemos que hacer para competir en LF2 y para aprender”.

El Robles Lleida presenta a Justyna Rudzka y Martina Peláez

El Robles Lleida presentó ayer a la polaca Justyna Rudzka y a la tarraguense Martina Peláez, con lo que el club cierra el capítulo de presentaciones después de que esta semana hiciera lo propio con los dos primeros fichajes que hizo, la húngara Laura Biczo y la congoleña con pasaporte francés Clara Mertz. El director deportivo del club, Joaquín Prado, destacó de Rudzka que “puede jugar de base y de escolta, tiene una buena dirección de juego, tiro exterior y capacidad defensiva”. De Martina Peláez destacó “su juventud” y que “es de casa, lo que le da más valor al proyecto que tenemos”.