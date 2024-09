“Al final me ha quedado un mal sabor de boca”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Lleida Marc Garcia mostró su disgusto por el gol anulado al declarar que “en directo no puedo decir si es gol o no. Simplemente nosotros pensábamos que el fuera de juego se lo habían señalado a Solbes, que era el que estaba en posición dudosa. La contrariedad llega cuando el árbitro nos dice que el fuera de juego se lo ha señalado a Naranjo, que claramente estaba un metro por detrás de los defensas”. El técnico valenciano añadió que “en la segunda parte nos creíamos capaces de remontar el partido, pero el hecho de no haber estado del todo brillantes en ataque y la decisión arbitral final, hacen que al final me haya quedado un mal sabor de boca”. Marc Garcia mostró, en cambio, su satisfacción con el trabajo de los que salieron de refresco. “Los cambios han podido dar otro aire al partido, que era lo que necesitábamos en el descanso. Encontrar espacios entre líneas y ser más verticales. Y creo que al final lo hemos logrado”. El entrenador finalizó diciendo que “también se me queda un mal sabor de boca porque todos hubiéramos recordado el resultado como un día de mucha alegría pero no ha podido ser. Solo me queda agradecer a la afición que estaba fuera porque hace grande a este club. De hecho, al terminar el partido le he dicho a mi familia que he estado toda mi vida trabajando duro para entrenar a un equipo como el Lleida.”

Por su parte, Campins dijo que “se nos ha puesto muy difícil el partido contra un gran rival. Pero también nos tenemos que quedar con que la segunda parte ha sido un monólogo nuestro, independientemente de la expulsión”. Adri Lledó explicó las sensaciones del vestuario: “En el descanso estábamos convencidos de que podíamos darle la vuelta. Estamos contentos por la reacción, pero con la sensación que merecíamos ganar y que hemos estado muy cerca de poder llevarnos los tres puntos”.