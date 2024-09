Una Liga con dos leridanos

Este fin de semana arranca la Tercera RFEF, una categoría que esta temporada cuenta con doble presencia leridana, ya que compiten el Mollerussa y el Atlètic Lleida. El equipo de la capital del Pla d’Urgell es el “veterano”, ya que es la segunda temporada que participa en la misma, mientras que el Atlètic Lleida la afronta por primera vez tras el ascenso que logró en la pasada campaña. Los dos equipos abren la Liga en casa. El Atlètic Lleida lo hace hoy a las 12.00 recibiendo en el Ramon Farrús a la Fundació Esportiva Grama, mientras que el Mollerussa recibe a las 18.00 al San Cristóbal en el Municipal.Tanto Mollerussa como Atlétic Lleida afrontan la campaña con nuevo entrenador en el banquillo y muchas caras nuevas en la plantilla. Al frente de los del Pla está Mohamed El Yaagoubi “Moha”, de 46 años, que como futbolista acumuló una notable experiencia en Primera división en clubes como Osasuna y Espanyol, con varias campañas también en Segunda con Levante, Elche, Real Sociedad, Girona o Sabadell. Tras un final de la pasada campaña en el que el Mollerussa unió la alegría de lograr la permanencia con unas dificultades económicas que provocaron el relevo al frente de la presidencia, cargo que asumió Josep Gené en lugar de Jaume Vallverdú, el objetivo este año es no sufrir tanto y apoyarse en la experiencia deportiva para lograrlo. Con 14 incorporaciones, continúan del año pasado Joel Porté, Jordi Ars, Lamin Juwara, Pau Font, Jofre Graells, Xavier Puiggròs “Putxi”, Albert Delgado, Jordi Pedrós y Jordi Puig.

En el banquillo del Atlètic Lleida debuta Gabri García, de 45 años, que como futbolista militó durante muchas temporas en el FC Barcelona, además del Ajax y el Sion suizo, siendo medalla de plata con España en los Juegos de Sidney 2000. Como técnico tiene también una notable experiencia y esta es la segunda vez que entrena en la capital del Segrià, ya que entrenó al Lleida Esportiu en la temporada 2021-22. Su reto es doble; por un lado consolidar en la categoría el proyecto y conjuntar a una plantilla totalmente renovada, ya que tan solo continúan tres futbolistas de la pasada temporada, Pau Torres –aunque la acabó en el Europa–, Daouda Koné y Víctor Villote, mientras que ha incorporado a 21 jugadores.El primer derbi entre ambos equipos leridanos no llegará hasta la jornada 11, el 17 de noviembre, cuando se enfrentarán en el Municipal Ramon Farrús, mientras que el duelo en la capital del Pla d’Urgell será en la jornada 28, el 30 de marzo de 2025.Jordi Pedrós, capitán del Mollerussa, explica que “afrontar el reto de estar otro año en Tercera es para nosotros una pasada y tenemos todos mucha ilusión por afrontar esta nueva temporada”.Por su parte, Pau Torres, capitán del Atlètic Lleida, se mostraba optimista ante el inicio de la temporada porque “hemos hecho un buen equipo, hay mucha gente nueva pero hemos hecho una buena pretemporada. Vamos a ir partido a partido porque la categoría es difícil”.

Los dos equipos estrenan entrenador, con Moha en el Mollerussa y Gabri García en el Atlètic Lleida

En su primera temporada en el Mollerussa, Moha explica que “la afrontamos con muchas ganas, mucha ilusión, mucho compromiso y mucha responsabilidad, porque es un equipo que la pasada temporada consiguió el objetivo de permanecer una temporada más en esta categoría, que es ilusionante para la ciudad, para los jugadores y para el club y pretendemos hacer como mínimo lo mismo, ilusionar a la gente y, sobre todo, jugar bien y poder ganar muchos partidos para conseguir el objetivo principal. Queremos que la gente esté contenta, que los jugadores disfruten y hagan disfrutar a los aficionados”.

Con muchos jugadores nuevos, señala que “sí, hay mucha gente nueva, muchos chavales jóvenes y al final todo esto necesita su tiempo. Este camino es un proceso largo y en ese camino nos iremos construyendo pero la base, los jugadores de la pasada temporada más los que se han incorporado, creo que tenemos capacidad este año pata hacer cosas importantes”. Afirma también estar contento con una plantilla de “chavales que tienen muchas ganas, que tienen mucha ilusión y muchos sienten el fútbol de una manera especial. Y eso para mí es gratificante. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas”.

Gabri García se muestra ilusionado ante esta nueva etapa en el Atlètic Lleida. “Vuelvo a Lleida con un proyecto diferente, en una categoría diferente y con mucha ilusión por el entusiasmo y las ganas que hay dentro del club de querer hacer las cosas bien”. Con numerosos cambios con respecto a la pasada temporada, asegura que “estoy muy contento con la confección de la plantilla que ha hecho Xavi Bartolo y el resto de gente que está involucrada en el área deportiva. Tenemos una serie de jugadores jóvenes, sobre todo, que es lo que también quería yo, trabajar con gente joven, ya que estoy muy acostumbrado y me gusta mucho y contamos con cuatro o cinco jugadores con experiencia en la categoría, por lo tanto una plantilla equilibrada”.En cuando a los motivos que le llevaron a aceptar este proyecto explica que “sobre todo la ambición que me transmitieron desde la primera reunión” y no cree tener una mayor presión a causa de esa ambición: “Presión en el fútbol siempre tenemos, los entrenadores y los proyectos nuevos, pero en este caso creo que la presión nos la iremos poniendo nosotros mismos. Pero ahora, sobre todo, se trata de consolidar la categoría y hacer un bloque”.

«Nuestro objetivo es ilusionar a la gente» «Me atrajo la ambición que muestra este club»