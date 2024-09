Derrota inaugural

Publicado por MARC PERELLÓ Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa perdió ayer por la mínima ante el San Cristóbal (0-1), en el estreno liguero de su segunda temporada en Tercera RFEF, que afronta con un proyecto muy remodelado y con Moha El Yaagoubi como nuevo técnico. Un solitario tanto de Cantí en el arranque del segundo tiempo valió el triunfo para el equipo visitante, que supo sacar mejor rédito de sus ocasiones que el conjunto del Pla d’Urgell.

Fue un partido que los locales supieron controlar en los primeros minutos, con un juego sólido atrás y con mucha iniciativa para llegar con peligro al área de Carles Segura, aprovechando la electricidad de sus extremos y una buena versión en la punta de ataque de Jofre Graells, uno de los capitanes, que pudo adelantar a su equipo en el minuto 12, tras aprovechar una indecisión defensiva del San Cristóbal. El conjunto visitante exigía al Mollerussa con un juego más físico y explotando el talento de sus delanteros, algo que la defensa sufrió en los primeros compases, con jugadores como Izan, muy rápido y eficiente al espacio. Cuando el Mollerussa estaba cuajando unos primeros veinte minutos de mérito, llegando a someter al San Cristóbal, Carles Segura sacó un balón desde su propia área hacia su lateral derecho, Héctor Parrado, que cometió falta en esa pugna por el balón sobre Zourdine Thior, quien salió molesto de esa acción. Por instantes se generó tensión entre ambos jugadores y el colegiado, Víctor Moreno Martínez, resolvió ese momento mostrando la tarjeta amarilla a ambos jugadores. A pesar de ese contratiempo, el Mollerussa demostró estar cómodo y confiado en el partido. Al filo del descanso, Jonathan Linares llegó con peligro al área de Carles Segura, pero el portero del San Cristóbal repelió un buen disparo del defensa del Mollerussa, ayer reconvertido a interior. Poco después, Zourdine buscó inquietar a Segura con un disparo que se fue por encima de la portería. En el segundo tiempo, el conjunto del Pla d’Urgell siguió dando muy buenas prestaciones, con dos llegadas en las que Jofre Graells no pudo encontrar la mejor línea de disparo para batir al meta rival. En el minuto 50, y a pesar de no contar con la posesión de balón y de las mejores oportunidades, el San Cristóbal se adelantó por mediación de Mario Cantí. El delantero egarense batió con un disparo fuerte y colocado la portería de un Albert Batalla que no pudo llegar al balón (0-1). Una vez superada la hora de encuentro, llegaron los primeros cambios para ambos equipos. Entraron Konu y Samba en el lugar de Jofre y Pedrós, para dar energías renovadas a un Mollerussa que empezaba a acusar el desgaste de un duelo que fue físicamente muy exigente.Diez minutos después, el conjunto blanquiazul dio un paso más en ataque, en una ocasión en la que Zourdine Thior sacó un buen chut que se fue desviado por poco a la izquierda de la portería egarense. A partir de ahí, el Mollerussa supo recomponerse un poco y pudo haber igualado el choque. Konu remató de cabeza dentro del área en el 73, pero el portero del San Cristóbal atrapó el balón de forma muy segura. Poco después, Enric Bernat le puso en más apuros tras ejecutar una falta que bien dirigida y que también sacó con acierto. En los minutos finales, Lamine Diaby vio la amarilla tras una falta a Putxi, cuando el capitán del Mollerussa intentaba hacer un desplazamiento. No quería desistir el Mollerussa, pero no terminó llegando el gol local, en un partido donde el conjunto de Moha no estuvo de acuerdo en diferentes momentos con las decisiones del colegiado, algo que generó tensión, sobre todo durante el segundo tiempo, en el banquillo local.Tras estrenarse en Liga sin puntos, el Mollerussa buscará resarcirse en la segunda jornada, en la que visita al filial del Sabadell, el sábado (19.00).

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi valoró la derrota ante el San Cristóbal como un partido que se escapó por detalles, y donde su equipo contó con varias ocasiones para poder cambiar el resultado del encuentro: “El objetivo era sumar los tres puntos, pero no ha sido posible. El rival ha sabido controlar mejor las diferentes fases que han surgido en el juego, aunque nosotros hemos jugado bastante bien y las primeras ocasiones claras han sido nuestras para poder adelantarnos en el marcador, sobre todo en el primer tiempo”, declaró.

A pesar del resultado, Moha cree que el equipo va a seguir creciendo y corrigiendo esas debilidades a medida que avancen los partidos: “El equipo ha jugado bien, pero el rival también ha sabido leer el partido en otros aspectos, y es una lástima que en esas situaciones el rival nos haya superado. Realmente eso les ha dado la victoria”.Moha profundizó sobre cuáles son los detalles que condenaron al equipo en el partido. “Nos han ganado en jugadas al espacio, aunque en la recuperación hemos estado finos, el rival ha encontrado su momento y de ahí nos han hecho el gol”, destacó, además de lamentar estrenarse en casa con una derrota ante la afición: “Hoy no hemos podido darles una alegría a nuestra afición, pero el equipo va a trabajar desde ya mismo para corregir esos errores que nos han marcado, y para ir la semana que ve a sumar los tres puntos, ante un rival también muy difícil, como es el CE Sabadell B”, insistió el técnico.