Duro debut

El AEM encajó ayer un duro golpe de realidad en su debut liguero contra un claro candidato al ascenso como el Alhama (0-2), que tuvo todo el acierto y toda la suerte que les faltó a las leridanas para llevarse el triunfo en un partido disputado y sin dominador que se decidió en acciones puntuales.

En un choque entre dos equipos con un estilo muy similar, el guion fue claro desde el inicio. Reinaron los balones largos y las defensas y lo que decidió fue la efectividad. El conjunto murciano logró los dos goles en casi sus dos únicos tiros a puerta, ante un AEM que desaprovechó las pocas ocasiones que tuvo y perdió la fe de levantar el partido cuando su rival anotó el 0-2 en el minuto 63. Fue un penalti desafortunado contra las leridanas, que, en cambio, protestaron con vehemencia dos penas máximas sobre María Lara –una en cada parte– que la colegiada no señaló, aunque la segunda fue muy clara.Las leridanas, con seis caras nuevas en el once inicial, estuvieron incómodas en el arranque, ante un conjunto murciano con una columna vertebral mucho más continuista respecto a la pasada campaña y que se encontró mucho más cómodo, ayudado también porque en su centro del campo partió Anita, capitana del AEM la pasada temporada que ha reforzado al Alhama, quien domina como nadie el juego en el Recasens.Pese a no estar cómodo, el conjunto leridano no se sentía asediado en defensa y solo vio como Mbappé probaba un disparo desviado en el minuto 13, antes de encajar el primer gol dos minutos después. En una falta en campo propio servida en corto, la central Yannel mandó un balón frontal justo entre la espalda de la defensa y Laura Martí, que salió un instante tarde y vio cómo Kuki la superó por arriba (0-1).Ya con el marcador en contra, el conjunto leridano empezó a encontrar situaciones para generar peligro, pero no conseguía concretarlas. La primera en intentarlo fue Evelyn, en un centro cruzado al que no llegó por poco María Lara. En otra de esas acciones prometedoras, pero que no terminaban en peligro real, en el minuto 36, el AEM reclamó el primero de los dos penaltis a favor, ambos con María Lara como protagonista. En otro centro desde la derecha de Evelyn, Lara intentó controlar el balón entrando al área, pero Santamaría la derribó con el cuerpo desentendiéndose del balón, en una acción que la colegiada no consideró suficiente para señalar penalti.Antes del descanso, Marina Pérez también tuvo la suya con un tiro que repelió una defensa y empezó a dar muestras de su calidad como preludio de una segunda parte en la que estuvo mucho más activa.De hecho, a los diez minutos de la reanudación y tras un gol anulado a la visitante Mbappé por fuera de juego, Marina volvió a generar una ocasión. La ilicitana se revolvió en el centro del campo, arrancó hacia el área y optó por asistir a Gestera. Sin embargo, el pase no fue bueno y el balón volvió a sus dominios para que definiera desviado.Solo un minuto después, Lara puso un gran centro cruzado por encima de toda la defensa que Evelyn trató de controlar en el área pequeña, pero la canaria no pudo dominarlo y desaprovechó una de las llegadas más claras de las leridanas.El AEM lo pagó aún más caro en el 63, ya que tras muchos minutos sin que el Alhama pisara su área, en un saque de banda, Belén recibió el balón de espaldas a la portería, lo elevó para probar una chilena y encontró petróleo, porque el balón impactó en el brazo de una Vero Herrera que hasta entonces estaba rindiendo a gran nivel. La colegiada decretó penalti con acierto y Estefa convirtió el 0-2 pese a que Laura Martí estuvo a punto de parar el lanzamiento.Con media hora por delante, el conjunto leridano se mostró más ofensivo y, en el 68, tuvo una acción casi calcada a la que tuvo Evelyn antes del 0-2. En este caso fue Inés quien no llegó a controlar el balón. También faltó poco para que María Lara encontrara el 1-2 en un tiro desde la izquierda que rebotó en una defensa y se estampó en el larguero. La acción fue ya en el minuto 82, poco antes de que, esta vez sí, fuera objeto de un claro penalti, cuando en una acción sin aparente peligro, recibió una patada por detrás de Estefa en su pierna de apoyo, aunque la colegiada volvió a considerar que no era una acción punible y dio paso a unos últimos minutos de trámite para un AEM que el miércoles debuta en la Copa.

El técnico del AEM, Rubén López, se mostró contrariado por haber perdido un partido “en el que hemos hecho cosas bien pero en el que nos han condenado dos acciones puntuales”. “El Alhama es un equipo para subir, que con poca cosa te penaliza y hemos pagado caro dos fallos nuestros”, insistió.

Pese al resultado, dijo convencido que “hemos estado a un buen nivel. Hemos creado ocasiones pero nos ha faltado rematar”. Sin embargo, apuntó que “la defensa no ha estado consistente y esto nos debe hacer crecer”. Además, también mostró su opinión sobre la polémica arbitral: “Para mí el penalti que nos pita lo es, el de la primera parte no lo he visto, pero el de la segunda es muy claro”. Aun así, dejó claro que “los errores arbitrales no son los que que nos han penalizado”.Por su parte, Andrea Palacios también consideró que “dos errores nos han penalizado mucho y la verdad es que el resultado es duro pero las sensaciones son buenas”. Además, también criticó los penaltis no señalados y que “las árbitras nos dan charlas de una hora y después no tienen un criterio igual. Se ha dejado jugar mucho a un equipo y poco a otro”. Además, Evelyn Acosta sentenció que “no nos vamos a condenar por el primer resultado”. “Sabíamos que el duelo sería intenso y hoy en ataque no hemos estado acertadas, también me incluyo”, concluyó.