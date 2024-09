El Barça arranca con triunfo y Caño, titular

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona comenzó ayer la Liga F con una solvente victoria (0-3) en su visita al Deportivo, un equipo recién ascendido, en un partido en el que la leridana Alba Caño salió en el once titular y fue sustituida en el descanso por Alexia Putellas. El actual campeón de Liga no tuvo un inicio fácil y el Deportivo, en su regreso a la máxima categoría, plantó cara durante la primera parte, que finalizó 0-3. Un doblete de la polaca Pajor (58’ y 88’) y otro de Esmee Brugts (72’), permitieron a las pupilas de Pere Romeu sumar los tres primeros puntos en la competición que lleva cinco años dominando con autoridad.

El Barça salió al partido dispuesto a resolverlo por la vía rápida. La portuguesa Kika disputo de la primera ocasión del partido a los cuatro minutos. Se plantó ante la guardameta local, Pereira, pero no acertó en la definición. Las llegadas del equipo azulgrana se fueron sucediendo, pero no había acierto. El Deportivo se defendía bien y aunque apenas creaba peligro hizo que el marcador no se moviera.En la segunda mitad, Pere Romeu puso en el campo a Alexia Putellas y a Aitana Bonmatí, que habían empezado en el banquillo. El Barça siguió llegando a la portería local con facilidad, pero ahora ya le acompañó el acierto. La polaca Pajor anotó el 0-1 en el minuto 58 y, aunque el Deportivo no se vino abajo y mantuvo la solidez defensiva, el 0-2 a Brugts en el minuto 72 dejaba el partido visto para sentencia. La rúbrica la puso de nuevo Pajor, que anotó el 0-3 en el minuto 88.