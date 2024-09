Estreno con remontada

Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida consiguió una victoria muy trabajada en la segunda mitad en su estreno en Tercera RFEF. Los locales supieron reaccionar al mazazo recibido a la media hora de juego, cuando un error en la salida de balón condenó a los de Cappont a sufrir una pena máxima que transformó Walid para la Grama. Garrós en la segunda mitad acertó con dos balones en el interior del área para hacer valer su gran faceta de goleador y dejar los tres puntos en el Farrús.

El partido se inició como el típico encuentro de inicio de temporada, con los dos equipos tanteándose y sin aproximaciones a las áreas. Los de Gabri no conseguían robar en la salida de balón visitante y, pese a encontrar buenos espacios para salir, no lograban llegar al área, ya fuera por la imprecisión de los desplazamientos o por las constantes faltas recibidas por Garrós cuando se quedaba los balones.A medida que avanzaba el primer tiempo se vio a los visitantes más cómodos pero sin encontrar el camino del gol, algo que exploró cuando en el minuto 32 Pau Torres quiso dar un pase con el pie derecho a Manrique, su compañero. Entre este y Torres estaba Walid, que robó el balón en el interior del área, quedándose con Alcalà. El central, que se estrenaba en liga en el fútbol amateur, derribó a Walid cuando intentaba recuperar el balón y el árbitro señaló penalti. Walid no falló.Quedaban diez minutos para el descanso, y aunque los leridanos tuvieron alguna aproximación por banda izquierda no consiguieron inquietar la porteria de Sergio.Ya en la segunda mitad se vio a un Atlètic Lleida mucho más metido en el encuentro desde el inicio, robando balones en campo contrario y la salida de balón era mucho más nítida, llegando así a las inmediaciones del área. En el minuto 58, combinaron Sauret y Joanet en la frontal del área de la Grama, el segundo encontró un pase filtrado a la espalda de la defensa que controló Sidibé en línea de fondo, levantó la cabeza, no se precipitó y con un pase preciso dejó solo a Garrós en el área pequeña para que el ‘killer’ local tan solo tuviera que empujar la pelota a la red, alentando así a los seiscientos espectadores que presenciaron la jornada matutina.El Atlètic Lleida tenía un punto más de físico que su rival, se notaba en las presiones y se empeñó en ir a por el partido. La entrada de Fer Albín por dentro retrasando a Sauret le dio un plus más para enlazar con los jugadores atacantes. Cuando se entraba en el último cuarto de hora, llegó el segundo gol local. Sauret botó una falta cerca de la línea de medio campo. De inicio, totalmente inofensivo, ya que el centro se dirigió a una zona donde tan solo había jugadores visitantes. Estos, no se pusieron de acuerdo en quién despejaba y el balón quedó muerto en el punto de penalti. Allí apareció el hombre gol, Boris Garrós, que a la salida del guardameta cruzó el balón con pierna izquiera para poner por delante al Atlétic Lleida.De allí al final, los visitantes tan solo lo intentaron a través de alguna internada por banda derecha a través de Rubira, pero los defensas locales supieron bloquear todo tipo de intentos para que Pau Torres ni siquiera tuviera que trabajar para evitar un gol de la Grama.Debutó Wilber Hurtado y también entraron los hermanos Koné de refresco. Hurtado gozó de la oportunidad más clara para sentenciar el partido, cuando en un prácticamente tres contra uno, estuvo algo egoísta decidiendo acabar él la jugada. No era mala idea si no se hubiera acabado topando con el palo derecho de la portería defendida por un seguro Sergio.Con ese 2-1 se llegó al tiempo añadido, donde ni tan siquiera colgando balones la Grama consiguió disponer de alguna ocasión de gol. Al final, un feliz debut para el Atlètic Lleida que logró los primeros tres puntos pese a que todavía está por ensamblarse, pero que ayer demostró que tiene el nivel para soñar en grande. El próximo domingo se dirigirá a tierras gerundenses para enfrentarse al filial del Girona.

El entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabriel García “Gabri” aseguró que esta victoria “nos da aún más confianza en este proceso de mejora que estamos llevando a cabo”. Además indicó que “pese a que los resultados de la pretemporada no fueron buenos, el objetivo era llegar con buenas sensaciones y lo habíamos conseguido”.

El técnico reconoció que “siempre es difícil debutar en casa porque puede pasar factura la responsabilidad como nos ha pasado en la primera parte”. Además insistió en que “la diferencia entre las dos partes ha sido la precipitación, no hemos empezado tranquilos”. Esa precipitación desapareció sobre todo a raíz del primer gol. “Empezar perdiendo te hace ir a remolque, pero en la segunda parte hemos salido mucho mejor, con algún retoque táctico, y el primer gol nos ha dado mucha calma”. Gabri estaba muy “satisfecho por la victoria y por el rendimiento del equipo. Era un escenario difícil y debemos estar muy contentos por la actitud del equipo”.Sobre el error que costó el gol visitante, lo calificó como “una desgracia fruto de esta idea que tenemos de jugar”. Asimismo, valoró el buen estado de forma física del equipo. “Aunque hemos hecho dos cambios forzadamente, hemos llegado con un punto mas que el rival”, dijo.

El Mestalla iguala al Sant Andreu en cabeza

El Valencia Mestalla superó ayer al Alzira (0-1) e igualó al Sant Andreu en lo alto de la tabla como los dos únicos equipos que mantienen el pleno de puntos en el grupo 3 de Seguna RFEF. En el otro lado de la clasificación, Olot, Mallorca B y Espanyol B perdieron ayer sus partidos y siguen sin sumar en una tabla en la que el Lleida es noveno con dos puntos.