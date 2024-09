Póquer de Roglic en la Vuelta

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ciclista esloveno Primoz Roglic se proclamó ayer campeón por cuarta vez en su carrera de la Vuelta, igualando así a Roberto Heras como el ciclista con más títulos de la prueba española en toda la historia de la competición.

La fiesta del ciclista de Red Bull Bora comenzó una vez concluida la última etapa de la 79ª edición de La Vuelta a España, una contrarreloj de 26,4 kilómetros que se disputó por las calles de Madrid, entre el barrio de Las Tablas y la Gran Via de la capital española. El vencedor de esta última etapa de la competición fue el suizo Stefan Küng (Groupama FDJ), que consiguió establecer un tiempo de 26’ 81’’ minutos. En segundo lugar llegó el gran héroe de la jornada, Primoz Roglic, que se quedó a 31 segundos del primer puesto y de conseguir su cuarta victoria de etapa en esta edición de la competición; y cerró el podio el italiano Mattia Cattaneo (T-Rex Quick Step) que se quedó a 42 segundos de Küng.En la clasificación general, Roglic encabezó la tabla, tras resgistrar un tiempo de 81h 49’ 18’’ entre las 21 etapas de esta edición de La Vuelta, que comenzó en la capital de Portugal, Lisboa, y terminó en Madrid. El austrialano Ben O’Connor (Decathlon Ag2R) terminó en segundo lugar a 2’36’’ minutos del esloveno, a pesar de vestir el “maillot” de líder durante 13 jornadas y registrar su mejor resultado en una gran vuelta ciclista. Por último, el podió lo cerró Enric Mas (Movistar Team). El de Artá se quedó a 3’13’’ minutos de Roglic y no pudo dar el paso al frente que se esperaba, aunque ofreció una imagen novedosa en el plano ofensivo. Fuera del podio, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education Easypost) se tuvo que conformar con la cuarta posición (+04’ 02’’) y el joven danés de 23 años de edad Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) cerró el ‘Top 5’ y se coronó como el mejor joven de la competición.Por otro lado, cabe destacar la actuación del alavés Mikel Landa (T-Rex Quick-Step) que terminó octavo en la general (+10’04’’); y del joven granadino de 23 años Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), que cerró su participación en La Vuelta en la décima posición de la clasificación general (+11’ 19’’), pero sin poder ostentar el jersey del mejor joven, que terminó siendo para Skjelmose.Roglic volvió a Cibeles tres años después de su triplete, en el que consiguió imponerse en las ediciones de 2019, 2020 y 2021 de La Vuelta. Tras esta victoria, lucen en su palmarés 4 Vueltas y el Giro de Italia con 15 y 4 triunfos de etapas, respectivamente. También, 4 etapas del Tour de Francia con un segundo puesto en 2020, un título olímpico de crono en 2021, 2 Tirrenos, 2 Itzulias, 2 Dauphinés y 1 Lieja.Con este triunfo de Roglic, los eslovenos han acaparado las 3 grandes pruebas de la temporada, ya que Tadej Pogacar consiguió conquistar el Giro y el Tour de Francia

Roglic: “Estoy disfrutando el momento”

Tras concluir la etapa 21, el ganador de la Vuelta a España 2024, Primoz Roglic, declaró que “sabíamos que Küng era muy fuerte en este tipo de contrarrelojes. Hay que felicitarle por la victoria, pero yo estoy difrutando el momento. Tener a mi familia aquí es una muestra del sacrificio que he hecho, significa que lo hemos conseguido”, conluyó.Por otro lado, el ciclista mallorquín Enric Mas aseguró que “estoy reventado. Han sido 21 días de mucho desgaste siendo la Vuelta de más desnivel. Eran pocos segundos los que me separaban del segundo lugar, pero se me ha hecho muy complicado. Hoy ha sido el pero dia, lo he pasado fatal”, dijo.