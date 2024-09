Jugadores con contrato temporal para el Hiopos

“Estamos trabajando para reforzarnos y reforzarnos bien”, dijo ayer Joaquín Prado, director deportivo del Hiopos Lleida, que tiene todavía libres las dos únicas fichas de jugadores extracomunitarios que permite la reglamentación. Prado destacó que en la ACB “la plantilla no estará cerrada en toda la temporada, ya que no hay plazos”, al contrario que ocurre en la LEB Oro. Añadió, durante la presentación del croata Luka Bozic, que buscan un ‘5’y un ‘4’.

Dada la importancia que tienen las limitadas plazas de extracomunitarios, el club está trabajando en la incorporación de “jugadores temporales”, a los que se les haría un contrato de un año, pero con la cláusula de poder rescindir en un mes o mes y medio, si no ofrecen el rendimiento que se espera de ellos. Hay varios que encajan en este perfil pero no hay nada avanzado.De Bozic destacó que “es un jugador muy completo” y que “viene de hacer dos temporadas muy buenas en la Liga Adriática” y que espera que se adapte rápido. Bozic comentó que “la Liga Adriática es muy diferente a la ACB española. Creo que voy a necesitar un poco más de tiempo para adaptarme, pero los compañeros, los entrenadores y todo el mundo en el club me están ayudando”. Añadió que se decidió a venir a Lleida “en cuanto me llamó el entrenador, hablé con él y me dijo: Oye, me gusta tu estilo de juego, te quiero aquí, te voy a dar libertad, te voy a dar minutos, creo que puedes hacerlo bien en la ACB”, valoró.

El Robles Lleida recibe hoy al Tordera en la Lliga Catalana

El Robles Lleida abrirá hoy la Lliga Catalana Femenina de Baloncesto 2, recibiendo en el pabellón de Pardinyes al CEEB Tordera-CB Blanes (19.00). El técnico del equipo leridano, Rubén Petrus, explicaba ayer que “nos lo planteamos como los otros partidos amistosos, como un entrenamiento de nivel” ante un rival que considera “difícil” y que también es de Liga Femenina 2. Sobre los cuatro fichajes que ha incorporado el equipo, comentó que “se están adaptando bien” y considera que el Robles 2024-25 “es un equipo joven con ganas de crecer y mejorar”. Volverán a jugar el sábado en Viladecans. nLa Lliga Catalana de ACB se abre hoy en Tarragona con la disputa del partido, en el Grupo 1, entre el Morabanc Andorra y el Girona (12.30). Este grupo lo completa el Barcelona, que debuta mañana. En el Grupo 2, en el que juega el Hiopos Lleida, juegan hoy el Baxi Manresa y el Joventut de Badalona, a partir de las 20.30.

Manresa y Joventut abren la competición

nLa Lliga Catalana de ACB se abre hoy en Tarragona con la disputa del partido, en el Grupo 1, entre el Morabanc Andorra y el Girona (12.30). Este grupo lo completa el Barcelona, que debuta mañana. En el Grupo 2, en el que juega el Hiopos Lleida, juegan hoy el Baxi Manresa y el Joventut de Badalona, a partir de las 20.30.