El Cadí La Seu supera al Lima Horta en Mollerussa

El Cadí La Seu superó ayer con holgura su segundo partido amistoso de pretemporada, al derrotar por 72-39 al Lima Horta, en un encuentro que tuvo como escenario el pabellón Municipal de Mollerussa. Fue un test típico de pretemporada en el que ambos equipos hicieron muchas rotaciones y probaron diferentes sistemas. El Cadí La Seu, que la pasada semana ya venció al Toulouse francés en Pas de la Casa, impuso su superior categoría para firmar una victoria contundente, 72-39.

Tras el partido, Isaac Fernández, entrenador del Cadí, dijo que “he visto al equipo cansado. Esta semana hemos puesto más carga en las piernas. He visto cosas que me han gustado y cosas que no, pero es lo normal estando en pretemporada”, afirmó. Dio valor a estos partidos porque “nos ponen en situaciones en las que no estamos cómodas y vemos cómo reaccionamos”. El técnico añadió que “como en cada partido de pretemporada, nos sirve para sacar conclusiones sobre las cosas que tenemos que potenciar”. Recién llegado al equipo, admitió que “me estoy empapando de todo lo que han hecho”.