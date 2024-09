El Hiopos quiere a Derek Cooke

El estadounidense Derek Cooke Jr. es el objetivo del Hiopos Lleida para cubrir una de las dos plazas de extracomunitario que le faltan para completar la plantilla. El club ha llegado a un principio de acuerdo con el jugador que, pendiente de que no surjan problemas a última hora, podría llegar a Lleida en las próximas horas para firmar el contrato y ocupar una de las dos posiciones de juego interior que faltan por cubrir. Derek Cooke Jr. tiene 33 años y puede jugar como pívot o como ala-pívot. Mide 2,06 y procede del Aquila Basket Trento, de la Lega Basket Serie 2 italiana y anteriormente jugó en el Treviso, también italiano, el Hapoel Gilboa Galil de Israel y el Brose Bamberg de la Bundesliga alemana. El club le haría un contrato por una temporada aunque incluyendo una cláusula por la que se le puede “cortar” en uno o dos meses si su adaptación o rendimiento no es el esperado.

Por otra parte, el Hiopos Lleida debutará hoy en la Lliga Catalana de ACB enfrentándose al Baxi Manresa (18.30), en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. El entrenador del equipo, Gerard Encuentra, reconoció ayer que el equipo sigue enfocado en “llegar preparados para el inicio de Liga” pero que “no estamos preparados para una competeción de impacto inminente”. Con la plantilla por completar y un jugador “que solo lleva un entrenamiento con el grupo”, como el base Dee Bost, dijo que “no tenemos otro objetivo que no sea mejorar, por lo que este partido “nos ha de servir para poner a prueba lo que estamos trabajando”. No quiso con ello restar importancia a una competición que calificó de “histórica y de gran nivel”, pero insistió en que “debe servirnos para seguir avanzando en nuestra preparación”.Respecto al ritmo en los entrenamientos, dijo que el equipo sigue avanzando “sin pausa, pero sin prisa”. “Ahora mismo vamos trabajando los que estamos aquí, introduciendo cosas nuevas y aumentando la dificultad de las cosas que ya conocíamos. Falta la incorporación de dos piezas en el juego interior, pero no podemos estar esperándolos”, explicó.

El Baxi Manresa golpeó primero en el grupo B de la Liga Catalana, en el que figura también el Hiopos Lleida, y derrotó al Joventut Badalona por 71-59 en un choque que tuvo muchos altibajos en los dos equipos, pero la pésima segunda mitad verdinegra decantó la balanza. En partido correspondiente al Grupo A, el Morabanc Andorra derrotó al Girona por un claro 84-61.

El Baxi Manresa supera al Joventut y el Andorra derrota al Girona