Una plantilla hecha en casa

Guissona es el municipio de la Segarra donde conviven medio centenar de nacionalidades, una multiculturalidad que también se refleja en el equipo de fútbol aunque, en realidad, la casi totalidad son de casa. Dieciocho de los 23 jugadores de la plantilla, entre ellos tres juveniles, se han formado o siguen de otras temporadas en el club, un valor añadido a la hora de hacer grupo. El club solo ha hecho cinco incorporaciones esta temporada 2024-25: Marc Grau y Pol Martínez (Balaguer), Alex Anaya (Calaf), Youssouf Cissé y Oriol Espinagosa (Ponts).

También es nuevo el entrenador, Oleguer Baldomà, que asegura estar muy satisfecho con la plantilla con la que cuenta. “Los jugadores me han sorprendido positivamente por su nivel. El objetivo será jugar el play off, aunque será difícil. Los equipos se han reforzado mucho. Destacaría, sobre todo, a Agramunt y Alguaire”, explica. De su plantilla, valora que “tenemos jugadores experimentados que llevan aquí toda la vida y eso nos da un plus no solo en el terreno de juego sino también en el vestuario”. Para Baldomà tener jugadores de casa es muy importante. “Tenemos un amateur B por primera vez y un juvenil que nos otorgan un gran valor”.