Lleida luce de ACB

Diecinueve años después, Lleida vuelve a codearse con los mejores equipos de España en una Liga Endesa ACB que ayer levantó el telón con la presentación oficial de la competición, que tuvo lugar en la sede oficial de Endesa en Madrid. Rafa Villar fue el representante de la plantilla leridana en un acto al que también asistieron el presidente Albert Aliaga y el vicepresidente Pep Castarlenas.

Además de Rafa Villar, asistió Beqa Burjanadze como representante del también debutante Leyma Coruña, así como Facundo Campazzo (Real Madrid), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Juan Núñez (Barça), Jean Montero (Valencia Basket), Joan Sastre (La Laguna Tenerife), Carlos Alocén (Dreamland Gran Canaria), Khalifa Diop (Baskonia), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Rafa Luz (MoraBanc Andorra), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao Basket), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Sergi García (Coviran Granada) y Erik Quintela (Río Breogán). Unicaja y Joventut Badalona, en Singapur y China por compromisos internacionales, participaron con un vídeo.El acto, que marca el inicio de la temporada, contó con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; Antonio Martín, presidente de la ACB; María Lacasa, directora general de Comunicación de Endesa y de jugadores de todos los equipos de la competición, salvo los casos mencionados de Unicaja y Joventut.“Estamos preparados para disfrutar de esta liga maravillosa, superigualada y competitiva que nos emociona. La pasada temporada tuvo momentos impresionantes incluso en la Copa del Rey, donde se ve cómo viven las aficiones el baloncesto en España”, expresó Uribes.La ACB vivirá el arranque de la temporada con la disputa de la Supercopa Endesa, que se celebrará en Murcia entre el sábado y el domingo, con dos semifinales apasionantes entre Barça y Real Madrid y UCAM Murcia y Unicaja, que lucharán por el primer título de la campaña. Una vez disputada, será el siguiente fin de semana, 28 y 29 de septiembre, cuando la Liga Endesa dé el pistoletazo de salida a un nuevo curso.Sobre el lema de la temporada, “Aquí hemos venido a Jugar”, Antonio Martín explicó: “El lema no podía ser de otra forma. Esta vez, además de lo que significa la expresión, es lo que está en nuestro ADN de querer sorprender a la gente”.En la presentación también hubo protagonismo para las actuaciones musicales, de la mano de Coti y Dj Barce, que fueron los más aclamados, y la participación del humorista Sergio Bezos, que habló con todos los representantes de cada equipo entre los que destacaban Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid que fue MVP de la última campaña y Juan Núñez, uno de los nuevos fichajes del FC Barcelona.

Thomas Bropleh, uno de los fichajes importantes del Hiopos Lleida esta temporada en la ACB, asume su llegada como una apuesta y sabe que, aunque ya debutó en la Liga hace dos campañas con el Granada, “tengo que demostrar otra vez que tengo el nivel y ayudar al equipo”, dijo el jugador neoyorquino ayer durante su presentación donde habló de objetivos. “Obviamente la permanencia es el primer objetivo. El primer año en ACB es muy difícil. El año que jugué en Granada empezamos muy bien pero teníamos un equipo con 8 jugadores de LEB. Aquí no tenemos esto, así que creo que podemos hacer más cosas, ser más rápidos y todos nos podremos adaptar mejor al nivel. La permanencia es el primer objetivo y después de eso hay que soñar, ¿por qué no?”, inquirió.

Bropleh también destacó el ambiente del Barris Nord. “Ya he jugado muchas veces y es muy difícil ganar aquí. Con nuestro equipo vamos a pelear todos los partidos y aquí en casa vamos a tener buen rollo con la gente, que nos va a ayudar todo el año”, aseguró.Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo, definió a Bropleh como “un jugador completo, con buena capacidad anotadora, pero también con unos buenos básicos defensivos y que puede ayudar mucho en el rebote. Además, no necesita tanta adaptación como otros de sus compañeros porque ya conoce la Liga y nuestro baloncesto, y tiene una característica que es la regularidad, rindiendo a un nivel y con números muy similares en toda su carrera”.

Villar: “No venimos de paseo sino a demostrar que podemos competir”

Rafa Villar fue el representante de la plantilla del Hiopos Lleida que asistió ayer a la puesta de largo de la Liga Endesa ACB, y ya lanzó un aviso al resto de equipos. “Que se preparen porque el Barris Nord aprieta”, dijo el base barcelonés, que dio mucha importancia al apoyo de la afición. “Ya desde el año pasado, no solo en la Final Four, sino durante la Liga regular, la ciudad se ha volcado con el equipo y esta es nuestra identidad. Lo hacemos por ellos porque están encima nuestro y lo sienten como suyo. A Zaragoza va a ir bastante gente y la van a liar. Será el primer partido y hay que comenzar bien”, indicó.Villar, que afrontará su primera temporada completa en ACB después de debutar con el Barça de forma puntual (jugó tres partidos en la temporada 22-23), reconoció que ya cuentan los días para el debut. “Estamos con muchas ganas de empezar la Liga y de demostrar a qué hemos venido. La pretemporada es para conocernos, para juntar piezas y acabar de pulir los detalles y estar preparados para comenzar bien contra el Zaragoza”, afirmó el base de L’Hospitalet, que avisó que no vienen a cubrir el expediente. “Somos casi un equipo nuevo, pero no venimos de paseo, venimos a hacer un buen papel y a demostrar que tenemos equipo para competir con los grandes y hacer una buena temporada”, dijo. En cuanto a su capitanía pese a sus 20 años, Villar le restó importancia. “En las actas sale mi nombre, pero están Kenny (Hasbrouck) y Pierre (Oriola) que saben de qué va esto”, concluyó.

Núñez: “La afición de Lleida aprieta y el ambiente es chulo”

Juan Núñez, uno de los cinco fichajes del Barça para esta temporada, también sabe cómo se las gasta la afición de Lleida, no en vano asistió a la Final Four de la LEB Oro de este pasado verano. “Estuve presente en la Final Four de Madrid y es una afición que aprieta y el ambiente es muy chulo. Tengo amigos como Rafa (Villar) y Michael (Caicedo) que están ahí y tengo ganas de jugar allí. También contento de que equipos y aficiones con ganas de estar en ACB puedan competir”, indicó el ex del Real Madrid, que este fin de semana afrontará la Supercopa midiéndose al cuadro blanco en semifinales. “Vamos con una buena dinámica. Seguimos conociéndonos entre nosotros pero con ganas de ganar”, dijo.

El club sigue buscando un ‘4’ tirador

El director deportivo del club, Joaquín Prado, reconoció ayer que el club no se cierra las puertas a tener más de las doce fichas inicialmente previstas. “La plantilla puede no cerrarse en doce jugadores. En la ACB te permiten hasta 20 jugadores (12 en acta cada partido) como máximo. Ahora estamos buscando un ‘4’ que abra el campo y con sus características nos ayude en varias facetas del juego, pero la plantilla está abierta a tener más jugadores porque la competición te lo permite y eso es algo que nos planteamos seriamente”, señaló. “Ahora tenemos 11 jugadores y estamos preparados para comenzar la Liga, pero si creemos que la necesidad del equipo y la oportunidad del mercado te da esa opción, la aprovecharemos”, añadió Prado.

El Manresa, rival en el Vila de Torrefarrera

El Hiopos Lleida se enfrentará este jueves al Baxi Manresa en un nuevo test de pretemporada. En esta ocasión se disputará el Trofeo Vila de Torrefarrera, a las 20.00 horas. El encuentro servirá, además, como homenaje a Jordi Piqué, exjugador y entrenador de baloncesto, y fundador y exdirectivo del Club Bàsquet Torrefarrera, además de directivo de la Representación Territorial de Lleida de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ) fallecido en abril pasado a los 43 años de edad víctima de un cáncer que sufría desde hacía tres años. Las entradas para el partido tendrán un precio único de 5 euros y la recaudación se destinará a la Fundació Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron.