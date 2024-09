Arranca el primer equipo sénior femenino de la historia del Pons Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida Llista tendrá por primera vez en su historia un equipo sénior femenino en competición, como ya adelantó SEGRE el pasado mes de agosto. Comenzará en Segunda Catalana, la categoría más baja, y su debut será este domingo en la pista del Olesa de Montserrat (12.00).

La idea surgió de los coordinadores de la base, Sergi Duch, Jordi Badia y Pol Besora, que plantearon a la directiva emprender este proyecto que supone reforzar una sección femenina que el club empezó en 2018 con una docena de jóvenes de entre 3 y 10 años. Fue al año siguiente cuando se creó el primer equipo totalmente femenino, un Minifem, y desde entonces la sección ha ido creciendo en número de practicantes y en equipos, hasta los cinco que tendrá esta temporada (minifem, fem11, fem13, fem15 y el sénior.El equipo, que dirigirán Sergi Duch y Pol Besora, está formado por dos jugadoras de la base listada, Berta Farré y Maria de la Candela Ribé, y otras procedentes del Alpicat de Nacional Catalana y que ya han debutado en la OK Liga, como Eva Pastor, Núria Jové, Laia Cid y Laia Pagès; además de Berta Tomàs, del Juneda, y Carla Arenas, que llega procedente del Club Patí Bell-lloc, entidad esta última con la que el Pons Lleida ha llegado a un acuerdo de colaboración.Aunque de entrada no parte con el objetivo de subir de categoría, el nivel de algunas de las jugadoras invita al optimismo. No obstante, el técnico Pol Besora reconoce que “no nos marcamos el objetivo de subir, pero si se consigue, bienvenido sea. Lo que queremos es que disfruten, que se lo pasen bien y si se da la opción de subir trabajaremos para ello, pero no nos pondremos ninguna presión”, aseguró.