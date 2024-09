El Barça examina su fiabilidad en Mónaco

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona emprende hoy en el Stade Louis II de Mónaco su nueva aventura en la Liga de Campeones, esta vez con sensaciones e ilusión renovadas con la nueva era de Hansi Flick que tan bien ha empezado en LaLiga EA Sports, pero para trasladar esa apuesta a nivel continental deberán hacer frente a un AS Mónaco que también ha arrancado muy bien y que este verano se llevó el Trofeu Joan Gamper con una goleada que aún escuece.

La campaña pasada fue eliminado por el Paris Saint-Germain al quedarse con diez jugadores tras una roja a Ronald Araujo en la vuelta de cuartos de final, fase que no supera desde la campaña 2018-19, cuando sufrió la dolorosa remontada ante el Liverpool en Anfield (4-0). Los azulgranas solo han ganado 15 de sus últimos 36 partidos a domicilio en competiciones europeas, pero se aferran al ‘efecto Flick’, que ya ganó el título con el Bayern de Múnich en la temporada 2019-20.Flick comentó ayer en la rueda de prensa previa que en el equipo ha hecho pleno de victorias en LaLiga, “estamos orgullosos, pero es pasado y ahora nos enfrentamos al Mónaco no tienes hueco si no das el cien por cien en cada momento” y, en este sentido, cree que van por el “camino correcto” si muestran en la competición continental lo mismo que están poniendo en liza en LaLiga, que lideran con cinco victorias en cinco partidos. “¿Koundé ha dicho que optamos a la Champions? Creo que sí, que un club como el Barça, como los grandes, quiere ganar títulos y la Champions es la mejor competición del mundo. Tenemos que estar listos para jugar contra los mejores. Si no estás al cien por cien, no tienes hueco en esta competición”, comentó. Flick se centra en el presente y en el futuro “No me importa el pasado, nos tenemos que centrar en el presente. El equipo ha hecho pleno de victorias en LaLiga, estamos orgullosos, pero es pasado y ahora nos enfrentamos al Mónaco en la Champions”, comentó.

Ansu Fati, ya recuperado, la gran novedad en la lista

En Mónaco Hansi Flick no tendrá a Dani Olmo, que se lesionó el domingo en Girona, pero sí a Ansu Fati, que vuelve a una convocatoria tras superar sus problemas físicos. “Siempre es difícil encontrar un sustituto a un jugador. Dani Olmo tiene su calidad y confianza con el balón, en el uno contra uno.. Tenemos que aceptar la lesión, no lo podemos cambiar. Tendrá que jugar otro jugador y espero que podamos estar al mismo nivel sin él, ya lo hicimos en los primeros partidos”, comentó sobre el de Terrassa. En cuanto a la vuelta de Ansu Fati afirmó: “Creo que está listo para jugar 45 minutos. Sé cuál es su mejor posición, pero no lo diré. Cuando está en el campo, disfruta mucho del entrenamiento, ha marcado muchos goles. Así que necesitamos jugadores como Ansu que puedan marcar goles”.Preguntado por La Masia, por si es el camino a seguir para que el club azulgrana solo fiche a jugadores diferenciales, lo avaló. “Cuando acepté el trabajo, me explicaron la situación y acepté la manera del club de proceder; que es La Masia. Pueden estar orgulloso de todo el trabajo que están haciendo, se puede ver cuantos jugadores tenemos en el primer equipo con 16 o 17 años”.

Flick se siente culpable por la lesión de Fermín

Hansi Flick tiró de sinceridad en su rueda de prensa en Mónaco cuando le preguntaron por la lesión de Fermín, quien sufrió un percance muscular cuando aún no se había recuperado del que padeció en su última convocatoria con la selección española Sub-21. “Es una lástima porque ha jugado dos campeonatos este verano y lo que puedo decir es que me siento un poco culpable. Hubiera podido hablar con el seleccionador sub-21 y decirle ‘ey, por favor, déjale aquí’. No lo digo por poner excusas pero me siento culpable de su situación porque ahora es el jugador que necesitamos. Puede marcar goles y es muy profesional. Tenemos que cuidar a los jugadores porque a veces es demasiado. Debemos retroceder un poco”, sentenció.

Koundé apoya la huelga de futbolistas

Jules Koundé se posicionó ayer al lado del Rodri, internacional español del Manchester City, que el martes amenazó con ir a la huelga por el calendario. “Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rodri. El calendario se alarga cada año y tenemos menos tiempo de descanso. Venimos de tres o cuatro años diciéndolo y nadie nos hace caso, no se escucha a los máximos protagonistas. Va a llegar un momento que habrá que ir a la huelga porque será la única manera de que nos escuchen. Es un riesgo y cada vez hay más lesiones. Ahora llega el Mundial de Clubes, más partidos y menos descanso. Vamos a tener unos 70 partidos por temporada. Es una locura”, señaló. El defensa francés habló de Flick y dijo que su llegada ha traído “una dinámica nueva” y que, con él, el objetivo del Barça en esta Champions es “competir y progresar”. “El equipo entiende bien lo que quiere el míster. Es muy cercano, presta atención a los detalles y cada uno hace bien su trabajo. Eso nos da plus de confianza”, indicó.

Vitor Roque vuelve a destacar con el Betis

El Real Betis volvió a celebrar una victoria con su gente en LaLiga EA Sports. Tal como lo hiciera la semana pasada ante el Leganés, con gol de Vitor Roque, los de Manuel Pellegrini ganaron por 2-1 su partido aplazado ante el Getafe gracias al doblete de Giovanni Lo Celso y con el protagonismo, otra vez, de ‘Tigrinho’ en el ataque.