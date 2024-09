Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida encara la recta final de la pretemporada y hoy (20.00) afrontará el penúltimo test en el pabellón de Torrefarrera frente al Manresa, con el que perdió 85-93 la semana pasada en las semifinales de la Lliga Catalana. Gerard Encuentra reconoce que el equipo aún está en construcción, pero “veo que vamos mejorando en cosas y que cada día competimos mejor, nos vamos entendiendo más entre nosotros y vamos construyendo lo que queremos ser. El hecho de tener tantos jugadores nuevos hace que vayas un poco más retrasado en la planificación que tenías pensada, pero tenemos que remar todos juntos para construir un bloque sólido y esto no requiere otra cosa que tiempo”, destacó.

Encuentra resta importancia a los resultados durante la pretemporada porque “nadie se acuerda de ellos”, dice, pero reconoce que “cuando juegas contra un rival de tu Liga lo que quieres es ganar y ser competitivos, y nosotros como entrenadores queremos que el equipo tenga ese carácter competitivo. Está claro que no llegamos en las mejores condiciones porque hoy –ayer– hemos hecho un entrenamiento largo e intenso que si jugáramos en la Liga no lo hubiésemos hecho. No miramos ahora al rival, sino a nosotros mismos, solo enfocados en mejorar e ir creciendo día a día”. El técnico destacó especialmente que el equipo “quiera crecer y cree en ello. Trabaja bien y estamos creando un buen clima para que quede claro que lo importante es el grupo y no las individualidades”.También incidió en que “intentaremos mantener la filosofía y el estilo de estos años, que es una defensa agresiva que nos permita recuperar balones y jugar a un ritmo alto de juego. Esta es nuestra prioridad y los jugadores se están acoplando bien y se encuentran cómodos con ello”. En cuanto a la posibilidad de fichar a un ‘4’ provisional para tenerlo en Zaragoza comentó: “Si hay algo que nos puede ayudar y nos encaja, lo traeremos, pero si no, no pasa nada. Todas las temporadas hemos comenzado con 11 jugadores y creo que el éxito del equipo es que, salvo el partido ante el Gran Canaria, siempre ha competido y creo que llegaremos al inicio de Liga para competir”.