Un histórico de la categoría

Un once inicial del Cervera durante la pretemporada.

El Club Esportiu Cervera es otro de los clásicos de la Segunda Catalana. Llevan once temporadas consecutivas en la categoría y siempre es un equipo a tener en cuenta entre los que aspiran a estar en la zona noble de la clasificación. En la campaña 2012-13 llegó a competir en Primera Catalana y también sabe el club de la capital de la Segarra lo que es jugar en la antigua categoría de Preferente.

Este curso 2024-25, el equipo vuelve a partir con aspiraciones. El objetivo es intentar clasificarse para el play off de ascenso, pese a tener en cuenta que se trata de una categoría muy difícil y el grupo leridano cada año que pasa es más competitivo y con más aspirantes a dar el salto de categoría. Se trata de una plantilla muy joven, donde solo hay algunos veteranos que aportarán la calidad y experiencia necesaria como Miquel Navarro (32 años), Santi Chica (31) y Adrián Ionut Feher (30). Y todos los jugadores son de casa. La única incorporación hasta ahora que ha hecho el club es la del juvenil Jan Rodríguez.El entrenador David Ribera explica cuál ha sido la apuesta de esta temporada para seguir siendo competitivos. “La idea era mantener el bloque que había. Es cierto que son muy jóvenes la mayoría y tan solo hay algunos veteranos, pero nuestra mentalidad es tener gente de la casa y que sea joven”.En cuanto al objetivo de esta temporada, dice que “sería entrar en el play off. Es verdad que hay equipos más potentes que nosotros, pero la ilusión es esta y no renunciamos de entrada a nada”.Ribera también habla de su propuesta futbolística. “Esta será la tercera temporada que estamos y nuestro estilo y propuesta de juego es hacer un fútbol asociativo. Quien nos conoce un poco ya lo sabe. De hecho, los rivales nos esperan con presiones altas y nosotros salimos jugando la pelota desde atrás, buscando los espacios donde haya hombres libres y llevando el máximo de jugadores a la línea de ataque”.