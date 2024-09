Una expulsión letal

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo Barça de Hansi Flick debutó en la Liga de Campeones con una derrota en el Estadio Luis II de Mónaco (2-1), en un partido condicionado por la expulsión del azulgrana Eric García a los diez minutos de juego. El conjunto azulgrana tuvo el encuentro cuesta arriba desde entonces y, aunque logró empatar, acabó sucumbiendo en un contragolpe de los monegascos.

El partido se presentaba a priori de lo más atractivo, con dos equipos que presionan alto y que practican un fútbol ofensivo. Pero el guion de choque saltó por los aires ya en el prólogo. Un error en la salida del balón de Ter Stegen obligó a Eric García a derribar a Minamino, cuando este se disponía a encarar al meta alemán. El Barça se quedó con uno menos en el arranque y, cinco minutos después, encajaba el 1-0.Antes y después del gol, Embolo también la tuvo ante Ter Stegen. El Fútbol Club Barcelona, en lugar de replegarse, seguía presionando como si no estuviera en inferioridad numérica y dejaba un mundo a sus espaldas para disfrute de la delantera rival.Pero cuando empezaban a aparecer los viejos fantasmas de las últimas noches negras de Champions, apareció también Lamine Yamal para exorcizarlos. En una jugada aislada, Yamal le ganaba la partida, primero a Vanderson y luego a Salisu, y batía a Kohn con un zurdazo raso desde el balcón del área, antes de la media hora, para estrenarse a lo grande en la Liga de Campeones. Balde pudo adelantar al Barcelona en la jugada siguiente, pero remató muy forzado dentro del área un rechace de la defensa monaguesca con Kohn prácticamente batido.El equipo de Flick, que había estado en la lona, seguía vivo y, tras el empate, decidió que era el momento de apostar por el repliegue defensivo, serenar su juego y resistir al menos hasta llegar al descanso. Lo consiguió, pese a los esfuerzos del Mónaco, que siguió poniendo cerco a la portería de Ter Stegen.En la reanudación, el equipo del Principado monegasco seguía volcado, pero dejaba muchos espacios atrás y el Barcelona empezó a llegar con peligro, especialmente con un bullicioso Raphinha.El cuadro catalán empezaba a sentir que podía ganar el partido y volvió a tomar demasiados riesgos atrás, y el Mónaco lo cazaba con la defensa muy adelantada para hacer el 2-1 en una carrera de 50 metros de Ilenikhena, que fusilaba a Ter Stegen en el minuto 72.Flick se la jugaba sentando a Lewandowski y a un renqueante Lamine Yamal para poner a Ferran Torres y al canterano Gerard Martín. Pero fue el también recién ingresado Balogun el que pudo hacer el tercero, que Ter Stegen evitó desviando el balón a córner en otra gran parada.Balogun también era el protagonista de la siguiente jugada, que el colegiado sancionaba con penalti por una supuesta zancadilla de Íñigo Martínez que anulaba tras revisarlo con el VAR.Ansu Fati volvía a disfrutar de sus primeros minutos oficiales en su vuelta como azulgrana, pero el partido llegaba a su epílogo sin que el Barça se acercara al empate. Ni siquiera con un lanzamiento de falta de Raphinha en el tiempo añadido.

El Atlético sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones 2024-2025 después de imponerse con mucho trabajo anoche en el Estadio Cívitas Metropolitano por 2-1 al RB Leipzig alemán, al que remontó y tumbó con un tanto en el minuto 90 del central uruguayo José María Giménez.

No firmó un estreno redondo el conjunto rojiblanco en la nueva liguilla de la máxima competición continental, pero se fue a dormir con la sonrisa del primer triunfo, importante sobre todo por ser en casa. Su rival se adelantó pronto, pero cuando se disponía a saborear un punto, se lo arrebató la cabeza de Giménez.

Hansi Flick reconoció que el Mónaco mereció ganar el encuentro. El técnico azulgrana admitió que la expulsión cambió totalmente el encuentro pero que ahora ya tienen que pasar página y pensar en el domingo. “El partido ha cambiado completamente. Lo hemos intentado, hemos defendido con pasión. Hemos cometido algunos errores pero hemos intentado marcar goles. Tuvimos algunas opciones pero ellos han merecido ganar”, comenzó diciendo. Insisió en que “hemos jugado con 10, pero no vale la pena hablar de qué hubiese pasado si hubiésemos jugado con 11. Ahora hay que pensar en el Villarreal”.

El técnico alemán quiso dejar claro que había que pasar página. “Hemos perdido, vale, pero ahora tenemos que volver más fuertes, recuperarnos. Hay que dar lo mejor de cada uno, luchar por el equipo. Perdimos este partido, pero continuaremos luchando”, reiteró.Sobre los cambios en los últimos minutos dijo: “No han llegado tarde, hemos defendido con mucha pasión y tuvimos oportunidades. Hemos intentado estar compactos en defensa, juntos. Veo cosas positivas, hemos atacado y defendido como equipo”, aseguró. “No, no estoy preocupado. Lo tengo que analizar, es mi trabajo como entrenador. He visto a los jugadores tristes en el vestuario pero ahora nos tenemos que recuperar. Analizaremos el partido, hablaremos con los jugadores para corregir las cosas que no se han hecho bien”, concluyó.

Raya salva al Arsenal y el Leverkusen golea

El Arsenal empató (0-0) con el Atalanta con protagonismo para el portero internacional español David Raya, que fue la figura del partido.Por su parte, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso empezó goleando (0-4) al Feyenoord.

Michael Jordan, en el palco con Laporta

Michael Jordan, considerado el mejor jugador de la historia del baloncesto, presenció el partido entre el Mónaco y el Barça. El deportista estadounidense coincidió en el palco con el presidente barcelonista Joan Laporta, con quien conversó unos momentos, y el resto de directivos azulgranas que se desplazaron. Jordan es un habitual de Mónaco, donde cuenta con una casa y pasa distintos periodos de tiempo, sobre todo en vacaciones. No es, además, la primera vez que presencia en directo un partido del Barça.

“No nos entendimos y me sabe mal por Eric”

Ter Stegen se refirió en los micrófonos de Movistar+ a la acción de la primera parte en la que entregó un balón corto a Eric García que le acabó costando la expulsión al central. “No nos entendimos bien y me sabe mal por Eric, que al final le perjudica, y tuvimos que jugar 80 minutos con uno menos”, dijo. “Pasó una cosa que no debería pasar, que no debería pasar a ninguno, pero son cosas del fútbol”, añadió el alemán. “Duele esta derrota porque en el campo dimos la cara e intentamos sacar al menos un punto”, concluyó.