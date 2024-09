El Robles Lleida pierde y se despide de la Lliga Catalana

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Robles Força Lleida acabó ayer su andadura por la Lliga Catalana de Liga Femenina 2, de la que era el vigente campeón, después de perder en la tercera jornada ante el líder del grupo, el Boet Mataró, recién descendido de la Liga Challenge y que acabó llevándose la victoria (58-54) en un final muy apretado. Las de Rubén Petrus necesitaban ganar y hacerlo por más de 13 puntos de diferencia para optar a estar en la gran final, pero no lograron ninguno de los dos objetivos.

El Mataró comenzó dominando claramente el juego y en el ecuador del primer periodo ya ganaba por 11-3, lo que obligó al técnico leridano a parar el partido de inmediato. La situación no mejoró demasiado, ya que las barcelonesas siempre mandaron por diferencias cercanas a la decena de puntos (28-19 al descanso). En la segunda mitad el Robles Lleida mejoró y con un parcial de 0-9 se situó a dos puntos (30-28). Poco después le dio la vuelta al marcador y cerró el tercer cuarto con ventaja (39-41). En el inicio del último asalto logró la máxima renta, seis puntos (42-28), que no logró mantener y el Mataró le endosó un 8-0 para situarse al mando (52-50). El cuadro leridano no se vino abajo y volvió a tomar ventaja (53-54) a poco más de un minuto para el final, pero un par de errores le acabaron condenando a la derrota.“Nos vamos enfadados porque siempre nos ganan, pero el trabajo del equipo ha sido bueno, a excepción de dos acciones defensivas al final que nos han acabado costando el partido”, señaló Petrus, que tenías las bajas de Mertz y Rudzka.