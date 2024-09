Travé se corona en casa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El palista leridano Miquel Travé se colgó ayer la medalla de oro en la disciplina de canoa en la Copa del Mundo que se disputa en el Parc del Segre de La Seu d’Urgell, una victoria que le permite sacarse la espina de los Juegos de París, donde un toque con la correa del casco en una de las puertas le privó de subirse al podio cuando ya acariciaba la medalla.

El palista del Cadí Canoe Kayak ya había dejado claro sus intenciones en la semifinal de la mañana, en la que marcó el mejor tiempo con 93.43, con 2.15 de ventaja sobre el esloveno Ziga Lin Hocevar y 2.64 sobre el eslovaco Matej Benus, bronce en los pasados Juegos. El campeón y el subcampeón en París 2024, el francés Nicolas Gestin y el británico Adam Burgess, se quedaron fuera de la lucha.En la final otro británico, Ryan Westley, que entró con el décimo y último crono, marcó la pauta con un registro de 94.16 que nadie pudo superar hasta que le tocó el turno a Miquel Travé. El urgelense, como le ocurrió el viernes a la incombustible Maialen Chourraut para ganar en K1, tuvo un toque pronto, en la puerta cuatro. Pasó por el primer control cronometrado con un déficit de 2.70 segundos, pero en la mitad del recorrido remontó para instalarse con 0.46 de ventaja que supo administrar en la parte final de la bajada para vencer con un tiempo de 93.51, con 0.65 de diferencia sobre Westley.“En los Juegos me quedé con la espinita. Tuve claro que el objetivo era llegar aquí y hacerlo bien. Sabía que tenía opciones. Era un circuito complicado pero lo he podido gestionar bien a pesar del toque en la parte de arriba, pero lo cierto es que estoy muy contento de haber hecho disfrutar a la gente de La Seu d’Urgell”, señaló Travé. El eslovaco Michal Martikan (95.89), quíntuple medallista olímpico, se hizo con el bronce a sus 45 años, mientras que Benus Matej (97.34), que fue cuarto, ganó la general de la Copa del Mundo.No corrió la misma suerte su compañera de club Núria Vilarrubla. La urgelense, que logró diploma olímpico en Tokio 2020, también accedió a la final de canoa femenina con el mejor tiempo, 105.30, superando a la checa Gabriela Satkova y a su compañera del Cadí, la andorra Mònica Dòria, pero en la lucha por las medallas no pudo repetir la bajada y acabó quinta con 112.50, justo por detrás de Dòria (107.99). La victoria fue para la gran favorita, la australiana Jessica Fox, doble campeona olímpica en París, seguida de la checa Satkova y la británica Kimberley Woods. La Copa acaba hoy con la disputa del Kayak Cross.