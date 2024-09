Empate sin goles en el Farrús

Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida empató a cero en la visita del San Cristóbal al Ramón Farrús. Los de Gabri no consiguieron perforar la portería rival en un partido en que los visitantes prácticamente no remataron a puerta, y que vieron cómo Segura, su portero, hizo dos grandes paradas tras remates de Samsó y Joanet, una en cada parte, que valieron para mantener el marcador inicial.

El partido comenzó con un tanteo propio del inicio de la temporada, con un conjunto visitante que tenía la mentalidad clara de no recibir ningún gol para llevarse al menos un punto, cosa que acabó pasando. Además, el San Cristóbal tuvo que hacer un cambio muy temprano por obligación, ya que Padilla se lesionó en el primer cuarto de hora y entró en su lugar Llovera, internacional por Andorra y ex del Lleida. La primera media hora pasó sin noticias en las áreas. A partir de ahí, el conjunto azul empezó a encontrar entre líneas tanto a Joanet como a Sauret, lo que facilitó a los locales ataques por las bandas. En el minuto cuarenta llegó una de las dos ocasiones claras del encuentro, tras una gran combinación por la izquierda entre Sauret, Rocky (que se estrenó con el Atlètic Lleida en partido oficial) y Sidibé. Este vio como su disparo era rechazado y la pelota le cayó en el punto de penalti a Samsó, que la golpeó con su pierna izquierda a la base del palo de la portería de Segura. Parecía que el balón acabaría entrando, pero el guardameta visitante realizó una estirada de fotografía que le permitió desviarlo, evitando así el gol. La oportunidad más clara hasta el momento era desbaratada de esta manera por el portero que es el Zamora de la categoría hasta ahora, ya que no ha encajado ningún gol. Con el empate a cero se llegó al descanso, con la impresión de que los locales tendrían más opciones en la segunda parte. Nada más empezar, llegó la segunda gran ocasión del Atlètic Lleida. Tras un centro desde la banda derecha, Sidibé retrasó el balón en las inmediaciones del punto de penalti, donde apareció Joanet. El medio centro golpeó con su pierna izquierda apuntando a la base del poste derecho de Segura, que volvió a salvar a su equipo, esta vez parando el remate con la mano derecha, demostrando no tener ningún lado débil. Daba la sensación que la segunda parte sería un acoso y derribo local, pero el San Cristóbal fue durmiendo el partido hasta tal punto de que ni los cambios ni las ganas de los locales consiguieron cambiar el rumbo. Así, el Atlètic Lleida suma 7 de los 9 puntos posibles tras sus dos primeros triunfos. El conjunto de Gabri disputará el próximo encuentro el sábado a las cuatro y media de la tarde en Sabadell.

Gabri: “ 7 puntos de 9 es un buen inicio para un equipo nuevo”

Gabriel García, entrenador del Atlètic Lleida, se mostró satisfecho por el trabajo del equipo. “El partido era muy exigente a nivel de duelos, físico, de segundas jugadas, hemos estado bien, competido e igualado la capacidad del otro equipo en generar estas jugadas, el partido era esto, y acertar las ocasiones”, señaló. “Sabíamos que sería difícil tener oportunidades, hemos tenido dos y Pau no ha tenido ni que parar, se valora el juego y la actitud, ganar o no es parte del deporte, de los méritos no se vive”, manifestó el entrenador local.En cuanto al arranque de Liga, afirmó que “nos gustaría tener nueve puntos, pero siete de nueve es buen inicio para un equipo totalmente nuevo”.