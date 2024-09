De Wimbledon júnior a debutar como profesional

Quién sabe si el tenis leridano podría tener en pocos años a la réplica femenina de Albert Costa. Es Meritxell Teixidó, un diamante en bruto de 17 años, que ha jugado este año la previa del torneo júnior de Wimbledon y que en sus tres primeros torneos profesionales ya ha conseguido entrar en el ranking WTA. Toda una declaración de intenciones de la hermana pequeña de una saga de tenistas que se inició en el CT Lleida y que se ha cocido a fuego lento en Barcelona en los últimos años cuidada por su entrenador de siempre y mentor, el también leridano Kike Huelin.

En los dos últimos años se ha recorrido el mundo de pista en pista, ahora torneos en Europa, ahora en América y hasta en África (Túnez), donde además fue finalista de un ITF Júnior. Un gran resultado que añadido a otros logros la colocaron en el Top 100 mundial júnior. Esta clasificación le permitió acceder a Grands Slams de su categoría como Wimbledon, donde cayó ante la polaca Nadia Kulbej en un disputadísimo partido por 3-6, 7-5 y 10-7. “Está en un momento muy importante de su carrera”, asegura Kike Huelin, quien lamenta que no pudieran ir a jugar el US Open júnior por la falta de un patrocinador para costear estos gastos. “Es una lástima porque Meri es una chica que tiene capacidad y talento para llegar lejos”, añade su entrenador.Aunque no pudo ir a EEUU, sí aprovechó el tiempo disputando sus tres primeros torneos ya profesionales. En dos de ellos, Vigo y Reus, dotados cada uno con 35.000 dólares, fue a través de una invitación de la Real Federación Española de Tenis que cree firmemente en ella. Y en el de Valladolid, dotado con 15.000 dólares, alcanzó los cuartos de final. Y eso que era pista rápida cuando su superficie preferida es la tierra batida. “Ha comenzado mucho mejor de lo esperado en el circuito profesional. Es la única jugadora española de su edad, siendo júnior de primer año, que ha jugado un Grand Slam de su categoría”, destaca Kike Huelin. El técnico está convencido de que “en un par o tres de años puede entrar en previas de Grands Slams profesionales”. Solo falta que alguien apueste por su talento y proyección y le dé un empujón económico.