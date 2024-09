El equipo más joven del grupo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Balàfia es como un soplo de aire fresco en el grupo leridano de Segunda Catalana. Sus jugadores “veteranos” no pasan de los 24 años y la mayoría son futbolistas que hace poco acabaron su etapa juvenil. Su técnico Pere Cornadó presume de la juventud de sus pupilos y asegura que no se han marcado ningún objetivo en concreto, tan solo “competir en cada partido y luego ya se verá hasta donde llegamos”.

“Este proyecto que llevamos cumplirá ahora su tercer año. Apostamos por gente de la casa, muy joven y después hemos incorporado a jugadores interesantes de otros clubes que han acabado su etapa de juveniles. No me ha costado mucho hacer la plantilla en ese sentido”, explica Cornadó, que reivindica que “somos el tercer equipo amateur de la ciudad porque delante nuestro solo están el Lleida y el Atlètic Lleida”.El técnico quita presión a sus jóvenes jugadores. “Hay clubes con unos presupuestos que les obligan a subir. Nosotros tenemos juventud y calidad para competir”. En cuanto a su apuesta de juego, Cornadó explica que “quien ya me conoce sabe que me gusta que mi equipo trate bien al balón. Somos de los equipos que mejor jugamos. Quiero que mi equipo lo pase bien, disfrute y compita”.