“Debemos disfrutar del reencuentro con la afición”

El técnico del Lleida, Marc Garcia, destacó el hecho de que mañana ante el Sabadell (Camp d’Esports, 18.00/Lleida TV) ya podrá volver la afición azul a las gradas, tras cumplir los dos partidos de sanción. “Me he mentalizado de que debe disfrutarse porque trabajamos mucho para vivir partidos como este. Cuando empiece será un partido de tensión, pero estamos contentos de reencontrarnos con la afición”, dijo Garcia.

El entrenador alcireño admitió que venir de ganar al hasta entonces líder imbatido Sant Andreu, y hacerlo además a domicilio, es un plus anímico para el equipo. “Ganar facilita mucho el día a día, hace que trabajes mejor y refuerza mucho el mensaje del staff técnico de cara a la plantilla y sí, desde ese punto de vista estoy de acuerdo de que ayuda”, señaló. Sin embargo, se encontrará enfrente a un Sabadell también con la moral alta tras eliminar esta semana al Murcia de Primera Federación en la Copa del Rey. “Si a nosotros nos ha ido muy bien ganar al Sant Andreu, entiendo que al Sabadell también le va a reforzar el estado anímico. Además, es la plantilla con más nombres de la categoría y está hecha para ganar la Liga, ni siquiera para jugar el play off. Creo que es el máximo candidato para ganar la Liga y como a mí me encantan los retos, como dije ante el Sant Andreu, pues nos subiremos al ring en un combate de pesos pesados”, manifestó poniendo un ejemplo muy gráfico.Preguntado sobre cómo gestionar un partido ante un gran equipo como el Sabadell, Marc Garcia comentó que “intentamos controlar siempre los partidos y creo que es más fácil gestionar el estado anímico cuando tienes el balón que cuando te están dominando. La afición ayudará también. Puede haber un poco de sobreexcitación y estrés, pero por otra parte también tendremos ese apoyo y aliento de la grada que nos debe beneficiar”. Al compararle el duro inicio de Liga con la metáfora de subir el Tourmalet, aseguró que “el Tourmalet no acaba nunca. Si pensamos en algún momento que terminó, bajaremos en caída libre. El que se relaje tendrá problemas”, concluyó.