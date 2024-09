El Enoli Borges abre la Liga con derrota

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

L’Enoli Les Borges Vall no pudo tener un plácido estreno en la Superdivisión, que arrancó como cerró la pasada temporada, con derrota. Después de eludir el descenso deportivo gracias a la compra de la plaza del San Sebastián de los Reyes, el conjunto de Les Garrigues afrontaba el duelo con la ilusión de sumar su primer triunfo de la campaña, pero se topó con un Visit Pontevedra más sólido que acabó llevándose el partido por 2-4.

Norbert Tauler fue el único de los jugadores leridanos que logró sumar, en su caso ganó los dos partidos que jugó, pero no fue suficiente. La confrontación se puso muy cuesta arriba para el Enoli Borges al perder los dos primeros duelos. Marc Duran abrió la lucha perdiendo por 1-3 ante Miguel Ángel Vílchez, y luego fue Joan Masip quien sucumbió ante el portugués André Silva por el mismo resultado, 1-3. Norbert Tauler entró en acción y recortó distancias al vencer a Martín Betancor por 3-1, pero Marc Duran no pudo situar el empate porque perdió su segundo duelo particular, esta vez ante André Silva por 1-3. Tauler volvió a dar esperanzas a los suyos ganando el quinto duelo a Miguel Ángel Vílchez (3-1), un triunfo que de nada sirvió, ya que Masip, que podía salvar un punto, cedió ante Martín Betancor por 1-3.