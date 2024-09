Fuera de la final

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida no disputará mañana la final de la Lliga Catalana de hockey patines después de perder ayer 5-8 ante el Calafell en semifinales, en un partido que llegó a mandar por 2-1, se fue al descanso perdiendo inmerecidamente por 2-3 y acabó cediendo ante un rival muy efectivo en ataque y liderado por el leridano Aleix Marimon, autor de tres goles.

Le costó al cuadro de Edu Amat meterse en el partido, pero cuando lo logró, se adueñó de él. La entrada de Darío Giménez cambió la decoración y con sus pases llevó de cabeza a la defensa rival. El argentino asistió para el empate de Duch, quien tuvo dos ocasiones más y otra Badia para darle la vuelta al marcador. Fue superado en el minuto 16 cuando llegó el 2-1, obra de Ojeda de falta directa por la exclusión de Folguera, que se enfrentaba a su exequipo y que recibió la reprimenda de su entrenador por la acción. Camps salvó el tercero de los leridanos, que perdieron su ventaja con un gran tanto de Domènech. Marimón erró poco después una directa pero se desquitó firmando el 2-3 antes del descanso. Nada más reanudarse el partido, de nuevo el leridano situó el 2-4. El Pons Lleida no se vino abajo y Ojeda, al transformar otra directa, y Duch restablecieron las tablas, que no tardaron en romperse de nuevo con otro tanto de Domènech, al que siguieron dos más, de Escala y García. Faltaban todavía cinco minutos pero la remontada era casi una utopía, más con la exclusión de Darío por protestar. Aunque Paiva puso el 5-7 en inferioridad, Olmos sentenció a puerta vacía cuando el Llista jugaba ya sin portero.