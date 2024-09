Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

En 2021 jugaba el play off de ascenso con el Pardinyes y tres años después está en ACB. ¿Ha asimilado este salto tan grande?

Si lo miras con perspectiva puede parecer un crecimiento muy rápido, pero para mí es entrenar a baloncesto y entreno igual ahora en ACB que cuando lo hacía en el Pardinyes, mi filosofía y mi idea son las mismas, obviamente con un punto más de experiencia y más formado. Sí que es cierto que si le preguntas al Gerard del Pardinyes si pensaba que ahora estaría viviendo esto, seguramente te diría que era una locura. Toca gozarlo.

¿Estar en ACB le ha cambiado?

La ACB tiene una trascendencia muy grande pero yo como persona intento ser el mismo y tener los pies en el suelo. Ahora mismo lo que toca es seguir creyendo en las cosas que han funcionado y a la vez intentar adaptarme a la Liga lo más rápidamente posible con mi idea y con lo que yo creo.

¿Le da respeto la ACB?

No tengo miedo, lo que tengo es mucha ilusión y ganas de hacerlo bien, porque lo que quiero es que el Força Lleida y la ciudad mantengan y estén muchos años en la Liga. No me da miedo porque es entrenar. No tengo miedo de si tengo el nivel o no, sé que lo tengo y ahora toca estar centrado en el objetivo de este año que es la salvación. Es el punto de partida que tenemos que tener claro. Si después pasan diez jornadas y hemos ganado 7, entonces cambiaremos los objetivos, pero a día de hoy un objetivo ambicioso es acabar el 16 y salvarnos. Eso lo tenemos que tener todos muy claro.

La filosofía de juego no se discute.

No, y es la filosofía con la que la gente de Lleida se ve identificada. Lo que quiere la gente es que luches cada balón y lo des todo, luego la pelota entrará o no, pero si te vacías en la pista la gente de Lleida se va orgullosa. ¿Con qué jugador se identifican?, con Rafa Villar, ¿por qué?, porque es un luchador que cada vez que está en la pista es intenso y lucha cada balón. Nosotros queremos 12 Rafa Villar en cuanto a mentalidad, después cada uno tiene sus características, pero nuestro ADN es el de Rafa, el de Pierre Oriola, el de jugadores luchadores, que con su entrega suplen las carencias que puedan tener y hacen que la gente se vaya orgullosa, ganemos o perdamos.

¿Está satisfecho de la plantilla?

En líneas generales estoy contento, pero nos falta acoplamiento. Puedes fichar buenos jugadores de Europa, pero deben adaptarse a la Liga. Por mucho que fiches nombres, lo que importa es cómo rendimos como equipo.

Una de las claves de la salvación pasará por el Barris Nord.

Sin duda, tenemos que conseguir que sea una pista complicada, que los rivales cuando vengan noten la presión de la afición, que es un pilar indispensable. Hacía casi 20 años que no estábamos en la ACB, es una oportunidad única y la tenemos que aprovechar.