Jarro de agua fría

El FC Barcelona perdió (4-2) ayer la imbatibilidad en Liga tras caer ante Osasuna en la jornada ocho en un partido que el conjunto azulgrana afrontó con muchas rotaciones y que se le torció producto de una mala primera mitad en la que el equipo navarro se fue ganando por 2-0. La derrota supone un frenazo para el líder, que pierde sus primeros puntos en la competición doméstica tras sumar 21 de 21 posibles y no podrá sacar rédito del derbi de hoy entre Atlético y Madrid.

En busca del mejor arranque liguero de su historia, el conjunto azulgrana se quedó sin el ocho de ocho por culpa de un Osasuna que apretó en el primer tiempo y goleó con la clase de Ante Budimir y Bryan Zaragoza. El Barça falló en defensa y en ataque, donde rotó Hansi Flick sin Lamine Yamal ni Raphinha, no hizo nada.El técnico alemán mantuvo su apuesta en la reanudación y, con Pedri a los mandos, empezó a probar a un Sergio Herrera que, después de detener una a Robert Lewandowski, falló de manera dura en el 2-1 de Pau Víctor. El canterano se estrenó en Primera, pero los de Vicente Moreno dieron el resto en el momento más crítico.La entrada de Lamine, Raphinha y Balde fue tema de conversación en el vestuario ‘rojillo’ y la consigna sin duda fue no meterse atrás cuando el Barça sacase su calidad. La tuvo Ferran pero el equipo de Flick no encontró salida fácil de balón y Osasuna dio el resto con una efectividad terrible para el líder de la Liga.El Barça descarriló desde atrás, en el duelo de defensas adelantadas. La espalda visitante estuvo más descubierta, con Areso ganando mucho su banda, y el balón fue ‘rojillo’ poco a poco. Incómodo el equipo azulgrana, llegó el cabezazo de Budimir para el 1-0, asistido por un Bryan Zaragoza que firmó el 2-0 diez minutos después. El atacante andaluz anotó un golazo en el minuto 28, con una gran jugada técnica en el mano a mano con Iñaki Peña. Sin embargo, la acción estuvo precedida por una posible falta de Torró sobre Pau Víctor, ya que en la recuperación del balón el jugador navarro pisó al azulgrana después de hacerse con el balón. No obstante, el VAR no entró a valorar la posible falta sobre Pau Víctor y el tanto subió en el marcador entre las protestas azulgranas.Flick aguantó su once y hubo mejora visitante, sobre todo encontrando a Lewandowski tras volver del vestuario. El polaco forzó un paradón de Sergio Herrera, que estuvo brillante en la acción pero casi inmediatamente falló en el 2-1 que metió al Barça en la pelea. El meta regaló un balón a Pau Víctor, que golpeó desde muy lejos intentando sorprender a Herrera. Su lanzamiento no cogió mucha velocidad, pero acabó entrando producto de un resbalón del meta, que no pudo atajar el balón.La entrada de Lamine y compañía parecía que acercaba al Barça a la remontada, dentro de unos minutos de dominio de los de Flick, pero Osasuna se creció contra pronóstico y sentenció a un líder irreconocible en El Sadar.Sergi Domínguez derribó a Budimir dentro del área en el minuto 72 y el croata puso el 3-1 de penalti. El Barça, ya sin Lewandowski por decisión de su técnico, volvió al desorden y la precipitación, superado por la marea ‘rojilla’. Los de Moreno perdonaron algunas ocasiones, pero encontraron el 4-1 en un gran golpeo de Bretones desde fuera del área tras arrebatarle la pelota a Lamine Yamal, que se redimió poco después anotando otro golazo en la otra portería (4-2), que no impidió la alegría de un Osasuna que empieza a creer en su proyecto y el varapalo de un Barça que encontró el primer revolcón en Liga.

“Las rotaciones eran necesarias, hay que cuidar a los jugadores”

El técnico del Barça, Hansi Flick, reconoció que “no ha sido nuestro partido” y justificó en diversas ocasiones que las rotaciones que introdujo en el once “eran necesarias”. “Hay muchos partidos y mi responsabilidad es cuidar a estos jugadores. Si queréis culpar a alguien de esta derrota es a mí”, sentenció el técnico alemán, que también dejó claro que “estoy convencido de que podríamos haber ganado con estos jugadores, porque se ha visto en la segunda parte, donde hemos hecho buenas combinaciones y hemos estado mejor que la primera, en la que hemos hecho muchos errores”.Flick también incidió en que “el martes tenemos un partido importante en la Champions y no hay otra opción que hacer cambios, porque nuestra situación con las bajas no es fácil. Pero sinceramente creo que esto no es una excusa, hou podríamos haber ganado pero creo que estamos en el camino correcto”. Además, también alabó “el gran juego de transición” que mostró ayer Osasuna.

LaLiga pide detenciones por odio a Vinicius

LaLiga anunció ayer que procederá a denunciar formalmente y pedirá la detención inmediata de “los instigadores de una campaña de odio que busca promover actos racistas” contra Vinicius en el derbi de hoy (21.00) en el campo del Atlético de Madrid. La acción llega después de que algunos aficionados colchoneros promovieran acudir hoy al estadio con mascarilla para poder insultar al futbolista del Real Madrid.

Debut como titular de Pau Víctor en Liga

Pau Víctor partió ayer en un once titular marcado por las rotaciones y sumó así su primera titularidad en Primera División, que completó con el gol que significaba el 2-1 y daba esperanzas al Barça.

La Real suma su primer triunfo en casa (3-0)

La Real Sociedad superó con facilidad al Valencia (3-0) y sumó su primer triunfo como local en esta Liga. Por otra parte, el Getafe venció al Alavés (2-0) y se llevó el primer triunfo del campeonato, mientras que Rayo y Leganés empataron (1-1).

El Sporting supera al Zaragoza en casa (1-0)

El Sporting venció (1-0) a un Zaragoza que no pudo asaltar el liderato que ostenta el Racing. El Huesca cayó ante el Mirandés (1-0), mientras que Eldense y Elche superaron a Cádiz (1-2) y Málaga (0-3), respectivamente.