Remontada y nuevo podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un espectacular Marc Márquez volvió a demostrar que pugnará por el título hasta que las matemáticas digan que ya no tiene opciones. El piloto de Cervera protagonizó en el trazado de Mandalika, en Indonesia, otra gran remontada que le permitió subir de nuevo al tercer cajón del podio de la prueba Sprint, y eso que partió duodécimo, plaza que se ganó después de caerse dos veces en la Q2. Márquez superó, en 500 metros, es decir, dos vueltas, a Bastianini, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Morbidelli, Viñales y Fernández, para irse a por el podio.

‘Pecco’ Bagnaia fue el gran triunfador de la jornada, ya que ganó y logró recortar distancias con el líder del Mundial Jorge Martín, tras el error en forma de caída que cometió el madrileño en la vuelta inicial de la carrera. El madrileño, que en la lucha por la pole había batido el récord de la pista hasta en dos ocasiones, retuvo su posición de privilegio, con ‘Pecco’ como perseguidor hasta la segunda vuelta, cuando se fue al suelo y cedió el liderato al transalpino para finalmente terminar décimo, fuera de los puntos. Con esta victoria, el vigente campeón logra resarcirse del mal fin de semana en la Emilia-Romagna, recorta 12 puntos y se queda a solo 12 del de San Sebastián de los Reyes en la general, mientras que Marc Márquez sigue cuarto a 53 puntos del liderato. “Nada es seguro en la sesión de clasificación y todo es posible en carrera”, decía el leridano al final del Sprint, para añadir: “No estoy contento porque, una vez más, he fallado en el entrenamiento más importante. Hoy –ayer– lo hemos salvado, no sé cómo, pero lo he salvado. Este podio nos ha hecho olvidar un poquito lo que ha sido la Q2, pero queda escrito los errores que voy cometiendo ahí porque en un futuro no los puedo cometer”.