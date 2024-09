El AEM gana con una menos

El AEM hizo ayer un ejercicio de resistencia y de fe para sumar el primer triunfo de la temporada en casa y el segundo en Liga, al vencer al DUX Logroño por 3-1 en un partido en el que las leridanas jugaron con una menos durante más de una hora por una rigurosa expulsión por doble amarilla de Inés Faddi a la media hora.

Por aquel entonces, el conjunto leridano ya ganaba por 1-0 e hizo gala de la sobriedad y la madurez que a veces había echado en falta en este arranque de temporada para sobrevivir sin apenas sufrir con inferioridad numérica ante un Logroño cuya mayor amenaza era el balón parado. Sin embargo, en una de las pocas ocasiones que encontró el Logroño en juego combinado, Fukuta empató (1-1).A falta de poco más de un cuarto de hora, las leridanas parecían condenadas a defender un punto que sabía a poco, pero que parecía lo máximo a lo que podía aspirar. Sin embargo, se aferró a una última opción en la que la inferioridad numérica no es preponderante: las jugadas a balón parado. Así fue como en dos córners, Palacios y Noe Fernández establecieron el 3-1 en el 84 y el 87 para que el AEM sumara incluso con cierta tranquilidad tres puntos en un partido que se le puso muy cuesta arriba con la expulsión.Tras su derrota el último domingo (1-0), el conjunto del Recasens buscaba recobrar confianza en casa ante un rival que aún no había encajado ningún gol en los tres primeros partidos de Liga, fruto de su férrea defensa. Con dos estilos parejos, el choque arrancó con mucho juego directo y llegadas solo a balón parado. La primera corrió a cargo de la visitante Natalia. Isina tuvo otra ocasión para el Logroño con un tiro que buscó la colocación pero que se encontró con una Laura Martí muy bien colocada y muy segura durante todo el partido.El conjunto leridano no parecía cómodo, pero encontró la mejor forma de sacudirse la presión riojana de encima, el 1-0 de Evelyn en el minuto 15. Tras un saque de banda en la zona de medios, Palacios cabeceó en campo propio y, tras un rebote, Marina encontró a Evelyn en profundidad para que la canaria batiera a Chelsea en carrera (1-0). Las leridanas encontraron más espacios y Evelyn estuvo a punto de encontrar el segundo gol en el 29, cuando un rechace de la portera le rebotó en la cara y salió rozando el poste. El 2-0 parecía cerca, pero solo dos minutos después, el AEM recibió un mazazo en forma de expulsión, cuando la árbitra amonestó con una segunda amarilla muy rigurosa a Inés por una falta sin ningún peligro en tres cuartos de campo.Las jugadoras de Rubén López se adaptaron bien a la situación, mantuvieron la defensa adelantada e incluso pudieron volver a anotar, en un cabezazo de Vero Herrera al larguero en el 40 de partido, contrarrestado poco después en un córner por la visitante Masferrer, que remató fuera casi a puerta vacía.Tras el descanso, el guion era similar, con un AEM que no sufría e incluso generaba peligro en jugadas de estrategia. Sin embargo, en un balón largo a la espalda de la zaga leridana, Sonya Keefe se adentró en el área y dejó el balón atrás para que Fukuta empatara a placer (1-1). La japonesa estuvo a punto de repetir, con un tiro lejano que se fue al larguero y puso el miedo en el cuerpo a un AEM que en vez de amedrentarse dio un último arreón y encontró su gran aliado en la estrategia. Así, Evelyn colgó un córner desde la derecha directo a la cabeza de una Palacios que estableció un 2-1 que duró solo tres minutos, porque en otro saque de esquina, desde el otro lado, Noe Fernández empalmó una gran volea tras un mal rechace de Valderas que sentenció el triunfo (3-1) de un AEM que creyó en sus opciones y obtuvo su premio.

El técnico del AEM, Rubén López, puso especial énfasis en que “el equipo ha reaccionado muy bien con todo en contra y esto es lo más importante, porque hasta ahora como grupo no habíamos encajado bien las adversidades, nos faltaba competir un poco”. “Hoy, contra un equipo que aún no había encajado y que te empata en el minuto 70, el equipo se ha rehecho muy bien y hemos sacado el partido adelante”, añadió el técnico, que valoró especialmente la victoria porque “nos deja más tranquilas a nivel de puntos, porque a nivel de sensaciones el equipo estaba rindiendo a buen nivel durante la temporada y creo que hoy se ha hecho justicia, porque el equipo ha jugado muy bien también en inferioridad”.

Además, el técnico también celebró haber anotado dos goles a balón parado: “Es una faceta donde se iguala todo y creo que hoy hemos estado superiores, porque en defensa también hemos estado muy bien y en juego tampoco hemos concedido ocasiones, que es algo muy importante para nosotras”, declaró.Por su parte, Meri Martorell consideró que “los tres puntos saben muy bien, porque el equipo ha tenido la cabeza muy fría para reponerse a la expulsión”. Además, la de la Selva del Camp fue ambiciosa y dijo que “lo próximo es sumar una portería a cero, que ya toca”. Noe Fernández también apuntó que “nos sentimos muy bien defendiendo en bloque medio. Incluso con una menos hemos generado más que el rival y hemos sentenciado a balón parado, que sabemos que es determinante en esta categoría”.