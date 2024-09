Martín amplía su ventaja

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) dominó desde la primera vuelta la prueba de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, lo que ayer permitió al madrileño ampliar su ventaja en el Mundial a 21 puntos sobre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que acabó tercero, por detrás de Pedro Acosta (KTM). Por su parte, el leridano Marc Márquez acabó abandonando con una avería en el motor de su Ducati y con la moto en llamas en la pista de servicio. No estaba siendo su mejor carrera, porque partía duodécimo y se había quedado estancado en la séptima plaza. A los que se les acabó la carrera en la primera vuelta fue a Jack Miller (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia), Luca Marini (Honda) y Àlex Márquez (Ducati). El primero de ellos se cayó en la primera curva y organizó una montonera que no se tragó a Joan Mir (Honda) de milagro, pero le obligó a salirse de pista.

Las primeras vueltas iban a ser complicadas por las especiales condiciones de la pista, con menos agarre que la primera jornada, los neumáticos fríos y el depósito de combustible completamente lleno, lo que no fue un impedimento para que Martín asumiese el control del ritmo de carrera desde la ‘pole’ y tirando con fuerza para escaparse del resto a las primeras de cambio. En esta ocasión no hubo errores del madrileño, que, con un ritmo sólido y muy rápido, se fue marchando de todos sus rivales para tener una ventaja de casi un segundo en la tercera vuelta, en la que Acosta superó a Enea Bastianini (Ducati), que se encontraba por delante de Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), con Bagnaia, Marc Márquez y Fabio di Giannantonio (Ducati) en el grupo principal. Con el paso de las vueltas la adherencia del asfalto comenzó a mejorar y eso permitió que los tiempos de prácticamente todos los pilotos fuesen más rápidos. Bagnaia consiguió alcanzar al trío que marchaba por delante, no así Marc Márquez, que tuvo problemas con la rotura del motor de su Ducati, que comenzó a arder de manera espectacular forzando su abandono. Al comienzo de la vigésimo primera de las 27 vueltas, Bastianini se fue por los suelos en la curva 1, dejando aún un hueco más amplio entre los dos pilotos de cabeza y el trío perseguidor, en el que el más beneficiado era Bagnaia. Apenas 12 pilotos quedaban en pista una vuelta más tarde, en la 22. Bagnaia se volvió a aprovechar de un error de Bezzecchi para ganar otra posición, ya con Morbidelli en el punto de mira, lo que a la postre le acabó dando el tercer peldaño del podio. Así fue como terminó la carrera, con la victoria de Martín por delante de Acosta y Bagnaia, con Morbidelli, Bezzecchi y Maverick Viñales (Aprilia) tras ellos.

Márquez, que partía desde la duodécima plaza, era séptimo, sin opciones de conectar con la cabeza

Mientras, Arón Canet (Kalex) firmó la victoria en la carrera de Moto2, por delante del líder del Mundial, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), y de Alonso López (Boscoscuro), mientras que Sergio García (Boscoscuro) perdió terreno en la general por culpa de una caída. Saliendo desde la ‘pole’, el piloto de Corbera hizo una carrera perfecta para celebrar su segundo triunfo de la temporada en la categoría intermedia con 6 segundos de renta sobre Ogura, todavía más líder del campeonato. El nipón, con 208 puntos, tiene 42 de ventaja sobre García, mientras que tanto Canet como Alonso López se encuentran a 52 de la cabeza. El brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, fue intervenido esta semana en Barcelona de apendicitis y los doctores le prohibieron subirse a un avión. Su equipo, el Italotrans, se quedó sin pilotos para competir ayer, ya que Dennis Foggia también tuvo problemas con una muela. Intentaron buscar un sustituto y apareció el nombre de Bo Bendsneyder, piloto despedido, hace una semana, del equipo Preicanos. Sin embargo, el piloto de los Países Bajos sigue con contrato en vigor. Por su parte, el piloto colombiano David Alonso (CFMoto) dio un paso más hacia el título de Moto3 al liderar un podio en el que le acompañaron Adrián Fernández (Honda), que subió por primera vez al cajón, y David Muñoz (KTM). Con este triunfo, Alonso iguala a Romano Fenati como el piloto con más victorias en la categoría ligera, y en Motegi dispondrá de su primer ‘match point’ para alzarse con la corona. Dani Holgado (Gas Gas), segundo del campeonato y que ayer fue sexto, se encuentra a 97 puntos del colombiano.

“Son cosas que pasan, que no están en tus manos”

“Ha sido una pena porque hemos hecho una buena salida. Estábamos en un grupo muy bueno y teníamos al tercero en el punto de mira. Al menos estar entre los cinco primeros, que era el objetivo. Pero cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos juntos. Nos han tocado cosas que pasan en la competición, cosas que no están en tus manos ni en las del equipo ni siquiera en las de Ducati. A veces las piezas mecánicas también fallan”, manifestó Marc Márquez después de tener que retirarse. “No podía frenar donde yo quería, ni exprimir todo el potencial en la frenadas y eso ha hecho que cambiáramos de moto para la carrera con la mala suerte de que ese motor se ha roto en carrera”, añadió. “seguimos con nuestros deberes, que es buscar esa constancia en carreras, que la estábamos consiguiendo y, luego, la asignatura pendiente, que son las sesiones de clasificación”, finalizó el piloto de Cervera. Por su parte, Àlex Márquez manifestó que “alguien me golpeó, creo que fue Jack Miller. Estas cosas pasan, pero es una pena. Perdimos puntos en la clasificación del campeonato y perdimos la oportunidad de enmendar los recientes accidentes. No hay mucho más que decir. Intentaremos encontrar algo de confianza renovada dentro de unos días en Motegi”, añadió el leridano. La próxima carrera de MotoGP está prevista para el fin de semana en el trazado japonés.

Un contenedor de agua con burbujas salva el podio de Acosta

Al terminar la rueda de prensa oficial del podio, Pedro Acosta estaba sentado esperando a que Jorge Martín acabara de hablar con los periodistas españoles para que llegara su turno. No tenía la expresión propia de un segundo clasificado, ya que se temía una sanción de 16 segundos al no mantener durante el 60% de la prueba el límite mínimo de la presión del neumático delantero, fijado en 1.82 bares. La forma que utilizó su equipo de demostrar que no había trampas fue lo más casera posible, desmontando la rueda de su KTM y sumergiéndola en un enorme contenedor lleno de agua, que confirmó que el neumático era defectuoso porque no paraban de salir burbujas de aire, fruto de la pérdida de aire que tenía. De esta forma, el murciano salvó su podio en Indonesia.