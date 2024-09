Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador azul, Marc Garcia, mostró decepción al declarar que “tenemos que hacer autocrítica e intentar abrir más la defensa rival. Ellos nos han dado el balón, que es lo que nos gusta, pero no hemos sido capaces de llegar con claridad. Hoy me voy con la espinita de no haber generado suficientes ocasiones de peligro”.

El técnico añadió que “nos hemos precipitado mucho al vernos por debajo en el marcador. O nos han entrado las prisas o no hemos tenido las ideas claras. Por su parte creo que el Sabadell ha hecho un gran partido. De hecho, creo que ha sido igual al que nosotros jugamos la semana pasada en Sant Andreu”. El técnico alcireño destacó la profundidad de plantilla cuando se le preguntó por los cambios: “Tenemos 16, 17, 18 jugadores que pueden aportarnos mucho y ser competitivos en qualquier escenario, hoy los cambios han dinamizado el ritmo del partido, que es lo que buscábamos, pero no hemos encontrado el premio”, lamentó. Finalmente, quiso tener unas palabras para la afición: “Antes de irme quisiera pedir disculpas a toda la afición que ha venido al campo. Han estado de diez animando en todo el partido y me sabe mal no haberles podido dar una alegría”, declaró. Posteriormente, Joan Campins afirmó que “no nos hemos sentido nada cómodos. Es difícil encontrar una explicación exacta pero en todas las jugadas notábamos que nos costaba mucho llegar con peligro y generar. En la primera parte hemos tenido una sensación extraña”. El central añadió que “no podemos repetir los resultados del año pasado y lo sabemos, simplemente hoy no hemos estado bien a pesar que el partido hubiera podido ser de empate porque ellos tampoco han generado tanto peligro”. Finalmente, Fernando Cortijo declaró que “el equipo quizás merecía un poco más a pesar de no sentirnos cómodos en todo el partido”.