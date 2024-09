Punto valioso en Cerdanyola

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa continúa sin ganar, pero ayer sumó un más que valioso punto ante un rival que tampoco ha arrancado bien el curso. El equipo de Moha El Yaagoubi hizo de la solidez defensiva la clave para sumar un trabajado empate ante un rival que le puso las cosas muy difíciles.Los primeros quince minutos de partido estuvieron marcados por la igualdad de fuerzas, con dominio alterno y sin que ninguno de los dos equipos se impusiera sobre el terreno de juego de Les Fontetes. Apenas hubo claras ocasiones de gol, donde las defensas imponían su ley.

A partir del primer cuarto de hora, los vallesanos empezaron a dominar el partido, con mucha más posesión de balón y generando opciones ante Batalla. Mientras, el Mollerussa se mantenía firme en defensa y esperando su oportunidad. Jordi Solé daba el primer aviso tras un servicio de falta lanzado por Álex Fernández.Ya en la recta final de la primera mitad, el Cerdanyola volvió a tener una buena opción que Batalla se encargó de que no acabara en gol. Antes, en el minuto 36, Youssef había dispuesto de la mejor ocasión para abrir el marcador, pero su disparo salió rozando el palo.Tras el paso por los vestuarios, el Cerdanyola continuó buscando el gol ante un Mollerussa más conservador pero que le siguió faltando acierto ofensivo. Los minutos se fueron consumiendo sin que sucediera nada. El conjunto del Pla d’Urgell se mantuvo invulnerable en defensa y Batalla apenas pasaba apuros.Así se llegó a la recta final del partido, donde el Cerdanyola intensificó su presencia en el área visitante, sin que sucediera nada. El Mollerussa supo mantener su portería a cero y finalmente se llevó un punto que tuvo que trabajar mucho y esforzarse para conseguir.Con este empate, el conjunto del Pla d’Urgell suma dos puntos en estas cuatro primeras jornadas de Liga, tras perder en casa ante Reus y San Cristóbal , y sumar un punto en dos partidos contra el Sabadell B y el de ayer con el Cerdanyola a domicilio.Los leridanos volverán a jugar un partido oficial este miércoles, en un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la Copa Catalunya, y que se van a medir con el Futbol Club Inter Barcelona, de Tercera Catalana, y reciben el domingo al Tona (12:00), en un nuevo partido de Liga en el Municipal d’Esports de Mollerussa.

Moha: “Hemos sabido leer y controlar el partido”

El técnico del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, se mostró satisfecho con el punto conseguido en la visita de los del Pla d’Urgell a Cerdanyola, y donde fue clave el trabajo en la recuperación para reducir las opciones de los locales para sumar la victoria.“El equipo ha hecho un partido muy serio, porque cuando no metes un gol pero evitas que te lo haga el rival también es algo positivo. Estoy contento porque logramos mantener la portería a cero por primera vez esta temporada”, manifestó Moha. “El rival no nos ha sorprendido, porque el equipo ha estado atento en sus intentos para inquietar nuestra portería. Tanto en acercamientos que han generado como en jugadas de estrategia”, insistió el técnico, que también lamentó que no se haya sumado la victoria, pero es optimista de cara a los próximos encuentros: “Siempre salimos a ganar. De hecho, hemos tenido alguna situación para abrir los espacios del rival y tener más opciones a la victoria”, detalló.“Los jugadores salen contentos y con buenas sensaciones del partido. Este empate es positivo y nos permite afrontar la semana que viene con más confianza”, aseguró el entrenador del Mollerussa. Por otra parte, el Atlètic Lleida termina la jornada en séptima posición y con siete puntos, tras su derrota contra del sábado ante el Sabadell B (3-1), y que le deja a tres puntos del líder, el Prat.