Gerard Encuentra: “Espero un Barris de gala”

Ilusión, competitividad y energía fueron tres de las palabras más utilizadas ayer por el Gerard Encuentra durante la rueda de prensa previa del partido que mañana afrontará el Hiopos Lleida ante el todopoderoso Barça, en lo que será el estreno del equipo en casa después de la derrota sufrida en su debut en Zaragoza. Dijo estar “motivadísimo” a la vez que “tranquilo”, aunque “los nervios a medida que se aproxime el partido irán apareciendo”, reconoció, y espera un gran ambiente. “El otro día a Zaragoza vino mucha gente y no les pudimos regalar una victoria, ojalá que esta comunión que tiene el equipo con la afición perdure y este domingo podamos ver un Barris Nord de gala”.

El técnico leridano también quiso ser realista ante el nivel del rival que tendrán delante. “Hay que ser conscientes de quién es. Vamos con mucha ilusión, pero lo que no puede pasar es que esta ilusión, si no nos salen las cosas, nos provoque frustración y decepción. Tenemos que ser realistas, el Barça es un equipo súper top que está hecho para ganar títulos y nosotros acabamos de subir a la categoría. Tenemos que jugar con muchísima energía, en esto los tenemos que ganar sí o sí con el apoyo de nuestra gente, pero siendo conscientes de que delante tendremos a un rival muy poderoso que nos pondrá las cosas muy complicadas”, señaló.Además, el cuadro azulgrana vendrá un poco herido por la derrota sufrida el jueves en su estreno en la Euroliga, de ahí que Encuentra se espera “a un rival con ganas de revertir la derrota en Kaunas. Tienen muchos jugadores con capacidad para generar y hacer daño, y a nosotros no nos puede faltar energía y espíritu competitivo, ahí tenemos que estar muy bien, y después ya intentaremos minimizar los puntos fuertes del Barça, que son muchos. Será difícil hacerles daño, pero tenemos que pensar en nosotros, hacer cada día mejor las cosas y que este partido nos sirva para seguir en una línea ascendente”, comentó. Uno de los puntos en los que el Barça es claramente superior es el juego interior, “donde sí es cierto que vamos un punto más flojos”, dijo Encuentra, que reconoció que “estamos conectados al mercado día a día y si aparece alguna opción que venga para reforzar la haremos, pero ya no es mi trabajo”.

Habrá una Fan Zone frente al Barris Nord

El Força Lleida anunció ayer que instalará una Fan Zone frente al Barris Nord para que los aficionados calienten motores antes del partido. Además de este espacio, como ya adelantó SEGRE, la peña Nucli Bordeus desplegará un gran tifo en la zona de lateral. La Fan Zone obligará a cortar la calle Prat de la Riba para instalar unas carpas, que estarán operativas antes de la apertura de puertas y después del partido. Todo ello gracias al apoyo de San Miguel, Grup Bonöbo y Events 91.

Prohibido acceder al pabellón con bebidas

A pocas horas para el estreno en casa del Hiopos Lleida, el club publicó en las redes sociales una serie de normas que los aficionados que acudan al pabellón deben cumplir, entre las que destaca la prohibición de entrar bebidas y tampoco bicicletas, patinetes y objetos contundes como casco de moto o bicicleta. Tampoco se podrá salir del pabellón durante el descanso y se pide a los aficionados que vayan con tiempo, ya que el club ha preparado un espectáculo de luz y sonido. Las taquillas se abrirán a las 16.00 horas y se podrá acceder al pabellón a partir de las 17.00.

Los abonados pueden liberar su asiento

Una de las novedades que ha puesto en práctica este año el Força Lleida es la posibilidad que tienen los abonados de liberar su asiento si no tienen intención de acudir. En este caso, recibirán el 50% del importe de la entrada de ese partido siempre que se haya vendido, y el dinero, que se ingresará en el ‘Monedero Virtual’, se podrá cambiar por entradas de esta temporada o en el abono de la campaña 2025-2026.