Estreno a lo grande

La ACB regresa hoy 19 años después al Barris Nord, que presentará sus mejores galas para el histórico estreno casero del Hiopos Lleida. Después del debut agridulce de hace una semana en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde no pudo brindar una victoria que acarició a los más de 800 seguidores que se desplazaron, buscará redimirse esta tarde (18.30) en el Partidazo de Movistar Plus y dar la gran campanada.

Se repite el duelo que hace 23 años y dos días estrenaba un Barris Nord construido en tiempo récord que, como ahora, también suponía el debut en casa de en primera aventura de Lleida en la ACB. El equipo dirigido entonces por Edu Torres estuvo muy cerca de dar la sorpresa (86-91) a un Barça dirigido por Aíto García Reneses y liderado en la pista por Jasikevicius y Navarro, hoy en la grada como director general de la sección. El último partido oficial en la máxima categoría se disputó el 15 de mayo de 2005, cuando el ya desaparecido Lleida Bàsquet, bajo el nombre de Plus Pujol, cerraba su aventura perdiendo ante Estudiantes (103-112).Será un duelo entre dos equipos que presentan muchas novedades, muchas más los de Gerard Encuentra que los de Joan Peñarroya, pero ambos en plena construcción, si bien el Barça, dado su potencial, es el claro favorito para llevarse una victoria por la que los leridanos van a luchar con uñas y dientes con el apoyo de casi 6.000 espectadores. Ya lo avisó su técnico en la rueda de prensa previa: “Lo que no puede faltarnos es energía y espíritu competitivo, ahí tenemos que estar muy bien”, avisó.

La empresa no será nada fácil, ni por la calidad de los jugadores del Barça ni por la profundidad de su banquillo, y más porque al Hiopos Lleida le sigue faltando poderío físico y puntos interiores, a pesar de que Cooke Jr. fuera uno de los destacados en el estreno con sus 12 rebotes, el récord de la jornada. “Ellos tienen calidad en todas las posiciones, quizás en el juego interior es donde más nos han hecho daño esta pretemporada y trabajaremos para ajustar mejor, pero sí es una realidad que vamos un punto más flojos en esa parcela”, reconoció Encuentra, que tiene claro que su equipo debe mejorar en muchas facetas, incluidos los básicos del juego. “Hay momentos del partido que aún fallamos en cosas, como la falta de entendimiento. Tenemos que mejorar la comunicación, nuestra defensa de transición, cerrar mejor el rebote, coordinar bien las ayudas y leer mejor el juego de ataque. Nos tenemos que acabar de conjuntar y esto comporta un proceso. No obstante, al equipo lo veo mejor cada día, pero nos queda mucho”, reconoció.

Agotadas todas las entradas para el derbi

Ya no queda ni una sola entrada para ver esta tarde el estreno en casa del Hiopos Lleida. El club anunció ayer a primera hora de la mañana que las pocas que aún quedaban se habían vendido, por lo que el Barris Nord presentará un lleno absoluto, con casi 6.000 espectadores en las gradas.

