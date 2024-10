El Lleida no pasa del empate (0-0)

Publicado por COLAU OBRADOR Verificado por Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con dominio ofensivo de los locales, y hasta el minuto 12 no ha llegado la primera ocasión del Lleida, con un remate de cabeza de Naranjo, llegando forzado. Pasados estos minutos, el Lleida ha empezado a empujar y presionar en campo contrario, consiguiendo servicios de esquina consecutivos. Sin embargo, el Olot no ha parado de atacar y también ha conseguido alguna ocasión clara. Pasado el ecuador de la primera parte ha caído al suelo Campins, que no ha podido continuar el partido en una jugada donde se ha hecho daño él solo. Los últimos minutos de la primera parte han sido de idas y venidas, pero sin ninguna ocasión clara.

La segunda parte ha empezado con una ocasión de Adri Gené, cuando una pelota le ha caído a los pies después de una mala salida del portero del Olot. A los 5 minutos de segunda parte, después de un posible penalti que los jugadores del Olot se han quedado reclamando, Quadri y Gené han montado un contraataque que ha acabado con un chut de Gené que ha salido por el lado de la portería. A partir del minuto 65, el Lleida ha cogido la iniciativa y ha dominado la posesión, pero sin ninguna ocasión muy clara. Este dominio ha dado pie a contraataques del Olot, con remates desde fuera del área. Pasada la media hora de segunda parte, el dominio se ha vuelto a igualar, donde los dos equipos han tenido ocasiones, sobre todo Unai que ha tenido un chut desde dentro del área, pero que el portero del Olot ha podido parar. En el minuto 85 Iñaki se ha hecho daño y han entrado las asistencias, pero por suerte no se ha marchado. El partido ha acabado con una serie de oportunidades de los dos equipos que no han concretado.

El Lleida no consigue romper el empate inicial, y pierde la oportunidad de ponerse en tercer lugar. El domingo recibirán al Alzira, ex-equipo de Marc Garcia, en el Camp d'Esports a las cinco de la tarde.