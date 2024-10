Márquez remonta para lograr un nuevo podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Trepidante carrera Sprint la que se vivio ayer en Motegi, una continuación de lo que había pasado horas antes en la Q2 y como aperitivo del gran premio que se intuye hoy. Después de que Pedro Acosta, autor de la pole, se cayera cuando lideraba y marchaba ya en solitario hacia su primera victoria, el vigente campeón, ‘Pecco’ Bagnaia, no desaprovechó la oportunidad y firmó su tercer triunfo consecutivo en sábado y el sexto del curso, consiguiendo recortar seis puntos respecto a un Martín que salía undécimo y que acabó cuarto. En el podio le acompañaron Enea Bastianini y Marc Márquez, protagonistas de un precioso duelo por la segunda plaza, con ‘toque’ incluido, que al final se llevó el italiano. Àlex Márquez sumó tres puntos al acabar séptimo.

Acosta fue el líder en las nueve primeras vueltas, hasta que a cuatro del final se fue por los suelos, dejando en bandeja la victoria a Bagnaia, que iba tras él y por delante de su compañero de equipo y compatriota Enea Bastianini, además de Marc Márquez, quien no pudo lograr la pole al ver anulada su mejor vuelta rápida y récord por exceder los límites del circuito, para acabar noveno los entrenamientos.El leridano, como ya hizo la semana pasada, remontó muchas posiciones en la salida para situarse en la lucha por el podio. Rodó varias vueltas detrás de Martín, al que logró superar para irse a por los tres de cabeza, si bien Acosta, por un error, se quedó fuera de combate. A dos vueltas del final Márquez intentó hasta en dos ocasiones superar a Bastianini, pero este se las devolvió casi de inmediato para recuperar la segunda posición, con Bagnaia ya consolidado en la primera camino de su tercera victoria consecutiva en un Sprint. Ahora solo son 15 los puntos que le separan de Martín (372), aún líder, mientras que Márquez sigue cuarto, a 5 puntos de Bastianini, que es tercero.Marc acabó la jornada con un sabor agridulce, contento con el podio pero enfadado por quedarse sin pole al anularse su mejor vuelta. “Somos expertos en complicarnos la vida. Si no es por una cosa es por otra. Lo importante es que hoy –ayer– hemos mostrado velocidad, una vez más. Está claro que en la sesión de clasificación hemos tenido ese punto de mala suerte. Toco el verde, evidentemente, pero, luego, la notificación llega súper tarde, cosa que no había pasado nunca, pero hubo un error de conexión en el wifi o algo así”, dijo. Sobre la carrera comentó: “he hecho lo mejor que he sabido en el Sprint, hemos tenido esa batalla y hemos quedado cerca del líder, que es lo importante”.