Empate insulso

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida no pasó del empate en Olot en un partido dónde salió a buscar los tres puntos pero el escenario del partido invitó a los de Marc Garcia a firmar el 0-0. Los azules, ayer de amarillo, dominaron ligeramente la posesión del balón, pero al ver que ningún equipo dominaba las ocasiones de peligro y que en una mala jugada se podía perder el punto que se estaba consiguiendo, ambos fueron aceptando el empate en un partido que tuvo ritmos intermitentes y en el que ni Olot ni Lleida mostraron su mejor versión. De esta manera, los de Marc Garcia son novenos, a un punto del play off y a cinco del Sabadell, que encabeza la tabla en solitario. Los leridanos terminan la sexta jornada con dos victorias, dos empates y una derrota. Manteniendo así el invicto a domicilio dónde ha sumado un triunfo y dos empates a cero.

Un partido intermitente como el de ayer deparó muchas jugadas que podrían haber terminado en peligro o gol, pero las malas decisiones en el área, y los aciertos de los defensas, terminaron reflejando un resultado final que no se firmaba en el primer tiempo, debido a que los dos equipos dejaron el centro del campo para lanzarse a las áreas. Aun así, en el primer tiempo se registraron pocas ocasiones claras, de hecho una para cada equipo y ambas cerca de la media hora de partido con los equipos ya rodados. Primero fue el Olot con Marc Mas, que aprovechó un mal control con el pecho de Operé para plantarse solo ante Iñaki, pero su posición era un tanto escorada y forzada por lo que solamente pudo rematar un metro por encima del larguero. La del Lleida fue rocambolesca. Un centro raso se paseó por el área pequeña y con el portero local en el suelo, Naranjo no dirigió bien un centro-chut con poco ángulo. Más llá de las pocas ocasiones claras, la noticia del primer tiempo fue negativa para el Lleida cuando Campins se fue al suelo en el minuto 23 por molestias musculares, tuviendo que abandonar el partido por lesión.El segundo tiempo estaba para que el equipo que consiguiera marcar se llevara los tres puntos. Los locales querían conservar un punto más que necesario en sus aspiraciones de mantener la categoría. En cambio, el Lleida sentía que el punto podía saber a poco y se lanzó al ataque modificando el sistema (pasó de un 4-2-3-1 a un 5-2-3) con la entrada de Unai y Cortijo. Lo que se encontraron los de Marc Garcia después es que al abrir a las bandas, los centros no encontraban rematador, principalmente porque encontraban la cabeza de Ayala, uno de los culpables del resultado final junto con Mario y Solbes para el Lleida. De hecho, Mario neutralizó la ocasión más clara del Olot cortando un pase de la muerte a Chema a falta de veinte minutos. El Lleida también tuvo su oportunidad para decantar la balanza en el 74 en las botas de Unai. El extremo se plantó dentro del área perfilado en banda, amagó el tiro y sentó a Forés pero el portero le leyó la intención del disparo en el primer palo. El Lleida tuvo el balón en los últimos compases pero sin generar peligro.

El técnico del Lleida, Marc Garcia, afirmó que “el punto de hoy es bueno. Hay que darle valor a todos los empates que consigamos fuera de casa porque no es fácil”. “No soy conformista y siempre quiero ir a por el triunfo, pero creo que hoy hemos tenido muchos contratiempos y por eso también doy por bueno el empate”, añadió el entrenador, que se mostró “contento con la plantilla, porque hoy hemos dado minutos a Juanan y Fran Pérez, que deben entrar en dinámica de juego porque nos pueden ayudar mucho”. En cuanto a los números, Marc Garcia valoró postivamente el hecho de que “de seis partidos solamente hemos perdido uno y contra el Sabadell. Repito, quiero ir siempre a por los tres puntos pero creo que estamos haciendo bien las cosas”. Finalmente, quiso contar una decisión sobre la convocatoria que resultó premonitoria: “Hemos desconvocado a Estacio porque temíamos una lesión en Campins por molestias en el talón. Y para no deshacer el sistema nos iba mejor Óscar Rubio que Estacio. Finalmente Campins no se ha lesionado del talón pero sí del ‘isquio’ y suerte del cambio”, explicó.

Por su parte, Miguel Operé consideró que “en defensa hemos estado bien y me he sentido cómodo dirigiendo el equipo en lugar de alguien tan importante como Campins”. Finalmente, Juanan Casanovaa afirmó que “el equipo está trabajando bien pero estoy seguro de que tanto mi mejor versión como la del equipo están aún por llegar”.