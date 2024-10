Frustrante derrota en Villarreal

El AEM mostró ayer su versión más gris en su visita al Villarreal y acabó encajando una frustrante derrota por la mínima (1-0), fruto de un tanto del conjunto castellonense en el primer minuto de la segunda mitad en su única ocasión de verdadero peligro y en la última que tuvo hasta la conclusión del duelo.

Tras una épica victoria el pasado domingo ante el Logroño y un pase sufrido en Copa ante el Espanyol, de Primera División, en la prórroga, el conjunto leridano llegaba con confianza pero con mucho desgaste físico a sus espaldas. Paradójicamente, a las jugadoras del AEM les respondieron las piernas, pero mostraron una versión tímida y con poca confianza tanto con balón como en la presión. Tanto fue así que después de encajar el único tanto del partido en una de sus pocas concesiónes en defensa, el equipo leridano solo llegó al área rival en contadas ocasiones y, pese a apretar en el tramo final, no pudo concretar en acciones de peligro. Así, el AEM suma seis de quince puntos posibles en Liga y cae por la mínima por segunda visita consecutiva tras perder también por 1-0 en el campo del Balears.Con un once con variaciones respecto al del jueves en la Copa, el conjunto de Rubén López no entró bien al partido y vio como el Villarreal dominaba el balón en campo rival, aunque tampoco estaba preciso para inquietar a la zaga leridana.El primer intento local fue un tiro desde la frontal de Romero que se estampó directo en el cuerpo de Palacios en el minuto 7. La réplica del AEM llegó tres minutos después, en una recuperación de María Lara, que acabó con un pase al espacio hacia Evelyn. La canaria se plantó sola ante la portera, pero no contactó bien con un balón que llegaba botando y lo envió directamente fuera.Después de sus primeras ocasiones, ambos equipos se animaron durante un tramo corto y tuvieron otra por bando. El AEM lo volvió a probar en un centro desde la derecha que María Lara remató al cuerpo de una defensa, para que Mery Martí definiera alto después.La ocasión local también llegó después de una segunda acción. Después de que Laura Martí se la jugara con el balón en los pies, el Villarreal volvió a colgar el balón al área, la exaemista Alexia se fajó con dos defensas y el balón cayó a los pies de Cienfuegos, que remató por encima de la portería.El remate de la centrocampista llegó en el minuto 20 y supuso la última acción de relativo peligro en una primera mitad que transcurrió entre balones divididos y ataques sin continuidad.La segunda mantuvo exactamente la misma dinámica, a excepción de un primer minuto que decantó el partido. Tras un saque de banda favorable al AEM en campo rival, el Villarreal recuperó en una acción que las leridanas protestaron como falta sobre Lara. Las locales se desplegaron rápido y Cienfuegos filtró un pase a la espalda de la defensa leridana que encontró a Lauris para que esta definiera por el palo corto ya en el área y estableciera el 1-0.Con el Villarreal esperando en bloque medio, el resto del partido fue un querer y casi nunca poder para el AEM, que puso a prueba a Carbonell en un córner cerrado en el minuto 59 y un cabezazo ajustado de Marina en el 64, pero nunca pareció asediar lo suficiente para empatar. Los cambios, incluido el debut de Ari Bosch en el primer equipo en el 83 de partido en el lugar de Palacios, permitieron que las leridanas se establecieran más en campo rival. Pero el conjunto leridano solo soñó con el empate a través de Gestera, en un intento de vaselina que no cogió puerta, y con un tiro forzado de Evelyn ya en el 90, la última llegada de un AEM impreciso y castigado de más para encajar un golpe de realidad tras una semana de ensueño.

“No nos podemos permitir partidos así fuera de casa. Tenemos que aprender aún muchas cosas y crecer como equipo, porque a nivel mental no hemos estado en el partido y lo hemos pagado”. Así de claro se mostró el técnico del AEM, Rubén López, en el análisis de la derrota de su equipo, del que criticó su mal papel y lo justificó “en un tema mental”, pese a la carga de partidos de la última semana. “El equipo a nivel físico está bien, porque el final del partido ha sido nuestro mejor tramo”, incidió el entrenador.

Sin embargo, dejó claro que “hemos estado 60 minutos sin intensidad, llegando tarde a todo. Tras el gol hemos mejorado, pero si no estás bien los 90 minutos, en esta categoría no te da para puntuar pese a que hemos hecho cosas buenas al final”.Además, López también lamentó que “su gol llega en un saque de banda nuestro a campo rival en el que también llegamos tarde, porque debemos hacer falta, y después nos contraatacan muy fácil”. “Partidos así pasan a veces, todo forma parte de un proceso en el que tenemos que aprender aún”, concluyó.Por su parte, María del Mar Villarreal ‘Loba’ se mostró contrariada porque “fastidia perder un partido cuando el rival solo tiene una ocasión clara”. “No hemos estado finas, por esto también da rabia perder así y nos tiene que servir para aprender de los errores y estar mejor en los próximos partidos”, añadió la lateral, que también apuntó a “la falta de concentración en el arranque de las dos partes” como el factor que más penalizó a las leridanas.